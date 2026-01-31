Javier Milei negó que Argentina negocie recibir deportados de Estados Unidos

Javier Milei junto a Donald Trump.

El Presidente lo hizo a través de un retuit del analista Alejandro Sarubbi Benítez, quien citó una nota periodística y fue categórico: “Información 100% falsa”. De ese modo, Milei buscó cerrar la polémica generada a partir de una publicación que aseguraba que Donald Trump y el mandatario argentino evaluaban un esquema para que Argentina reciba deportados de terceros países.

Javier Milei responde a las publicaciones periodísticas Según esa versión del New York Times, Estados Unidos y Argentina mantendrían conversaciones preliminares para permitir que migrantes expulsados del país norteamericano sean enviados a territorio argentino, desde donde luego regresarían a sus naciones de origen. El eventual acuerdo, siempre de acuerdo a esas fuentes, todavía no estaría cerrado.

Desde propio Gobierno admiten que una iniciativa de ese tipo plantearía serios reparos, entre ellos el costo económico, la falta de infraestructura adecuada y el impacto político interno, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y tensiones sociales.

Pese a ello, la Cancillería evitó realizar comentarios sobre la existencia o no de negociaciones en curso.