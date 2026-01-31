31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Relación bilateral

Javier Milei negó que Argentina negocie recibir deportados de Estados Unidos

El Presidente Javier Milei desmintió contactos con Estados Unidos para recibir migrantes expulsados y calificó la información como falsa.

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei junto a Donald Trump.

El Presidente lo hizo a través de un retuit del analista Alejandro Sarubbi Benítez, quien citó una nota periodística y fue categórico: “Información 100% falsa”. De ese modo, Milei buscó cerrar la polémica generada a partir de una publicación que aseguraba que Donald Trump y el mandatario argentino evaluaban un esquema para que Argentina reciba deportados de terceros países.

Lee además
Javier Milei destacó a Trump como un aporte fundamental para garantizar la paz global en el acto por el Holocausto
alineamiento

Milei destacó a Trump como "un aporte fundamental" para garantizar la paz global en el acto por el Holocausto
Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza. Foto: Dani Cano.
Para el cierre de campaña

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?

Javier Milei responde a las publicaciones periodísticas

Según esa versión del New York Times, Estados Unidos y Argentina mantendrían conversaciones preliminares para permitir que migrantes expulsados del país norteamericano sean enviados a territorio argentino, desde donde luego regresarían a sus naciones de origen. El eventual acuerdo, siempre de acuerdo a esas fuentes, todavía no estaría cerrado.

Desde propio Gobierno admiten que una iniciativa de ese tipo plantearía serios reparos, entre ellos el costo económico, la falta de infraestructura adecuada y el impacto político interno, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y tensiones sociales.

Pese a ello, la Cancillería evitó realizar comentarios sobre la existencia o no de negociaciones en curso.

Temas
Seguí leyendo

Milei en Mar del Plata: cantó con Fátima, prometió bajar la imputabilidad y apuntó contra la izquierda

Javier Milei cierra su gira en Mar del Plata entre caravana, show con Fátima Flórez y discurso político

Javier Milei calificó como "Don Chatarrín" a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto

El riesgo país bajo de los 500 puntos y alcanzó la cifra mínima en ocho años

Milei llegó a Mar del Plata para celebrar el "Tour de la Gratitud" y lo recibió una multitud

Otra renuncia en el Gobierno nacional: el titular del Renaper dejará el cargo

El Gobierno nacional incluyó otro proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias: de qué se trata

Milei regresa a Estados Unidos para encabezar un mega evento financiero en Wall Street

LO QUE SE LEE AHORA
Diego Santilli criticó a Axel Kicillof.
Debate por Ganancias

Diego Santilli acusó a Axel Kicillof de oponerse a bajar Ganancias "para que las empresas se fundan"

Las Más Leídas

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios
OPORTUNIDAD

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall