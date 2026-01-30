30 de enero de 2026
Venezuela: Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para presos políticos y podrían liberar a Nahuel Gallo

La iniciativa será enviada a la Asamblea Nacional de Venezuela y contempla el cierre de El Helicoide; el anuncio reaviva las expectativas por la liberación del gendarme argentino.

A un mes de la caída de Nicolás Maduro y del inicio paulatino de las excarcelaciones, Rodríguez resaltó que la iniciativa será trasladada a la Asamblea Nacional (AN) con el fin de “favorecer la convivencia y la paz social en Venezuela”.

Una medida que ilusiona por la posible liberación de Nahuel Gallo

El anuncio llegó horas después de la última conversación de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, con la propia sucesora de Maduro. “Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, afirmó Delcy Rodríguez al anunciar la medida en un discurso.

La presidenta recalcó que la decisión ya había sido hablada con Maduro, quien actualmente está preso en Nueva York.

Y agregó: “Mi padre estuvo preso, y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la Justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más Justicia, con más tutela jurídica”.

Rodríguez también anunció el cierre de El Helicoide, la prisión que se convirtió en un símbolo del chavismo, y remarcó que convertirán a esa cárcel en “un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad”.

Se cree que permanecen entre 700 y 1.000 presos políticos en diferentes centros de detención, entre ellos los argentinos Gallo y Germán Giulani. Hasta ahora, 300 personas han recuperado la libertad.

En ese marco, trascendió que era inminente la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, del partido centrista Primero Justicia (PJ), número 2 de María Corina Machado, que llevaba diez meses detenido. En la mañana de este viernes, fue liberado el peruano-estadounidense Arturo Gallino Rullier, quien ya se encontraba en vuelo hacía Estados Unidos.

