Venezuela: liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria

Este lunes, el canciller Pablo Quirno anunció que el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara , que se encontraba detenido de manera arbitraria en Venezuela , “ha sido liberado” .

“Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación”, dijo Quirno en la red X.

“En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia , donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, expresa la nota del canciller argentino.

La Cancillería “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos , y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo”, agrega.

EL CIUDADANO ARGENTINO GUSTAVO GABRIEL RIVARA SE ENCUENTRA EN LIBERTAD TRAS SU DETENCIÓN ARBITRARIA EN VENEZUELA La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades…

“El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, destaca la nota oficial.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también celebró la liberación. "¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana. Aún faltan Nahuel y German, y tienen que ser todos los presos políticos", publicó en sus redes sociales.

¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana.



Aún faltan Nahuel y German, y tienen que ser todos los presos políticos.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 2, 2026

Quién es Gustavo Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

El portal venezolano Reporte Ya publicó que la hermana de Gustavo Rivara, Patricia Rivara, confirmó al Foro Penal, que el ciudadano argentino “ya ha sido excarcelado” y que “estaba arbitrariamente detenido desde el 1/1/2025”.

De acuerdo a los reportes, el liberado padecía "deterioro psicosocial" y habría estado detenido, sin un proceso judicial, en el centro de tortura denominado "El Helicoide".

Según los datos que trascendieron, Rivara tendría formación en teología, y se dedicaba a viajar tras el fallecimiento de su madre. Tras su liberación, las autoridades esperan que suceda lo mismo con el gendarme argentino Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani.