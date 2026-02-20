20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Precaución

Rumbo a Chile: cientos de mendocinos esperan la reapertura del Paso Los Libertadores

Tras el cierre del corredor, por la presencia de un mosquito de dengue, se registran filas kilométricas de mendocinos para cruzar hacia Chile.

Paso Los Libertadores: cientos de mendocinos en alta montaña esperan la reapertura del corredor.

Paso Los Libertadores: cientos de mendocinos en alta montaña esperan la reapertura del corredor.

Por Sitio Andino Sociedad

La zona de alta montaña mendocina presenta este viernes un escenario de colapso logístico. Cientos de mendocinos aguardan la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor para cruzar hacia Chile. La misma está prevista para este viernes al mediodía, tras un cierre preventivo motivado por el hallazgo de un mosquito Aedes aegypti.

Lee además
paso de agua negra: como se encuentra hoy, viernes 20 de febrero de 2026
Alta Montaña

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 20 de febrero de 2026
paso pehuenche: como se encuentra hoy, viernes 20 de febrero
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 20 de febrero

Ante la masividad de la convocatoria, la Coordinación del corredor informó que es inminente la activación del protocolo de "cápsulas". Este sistema busca dosificar el movimiento de los vehículos desde Uspallata hacia la boca del túnel de manera fraccionada, evitando así el amontonamiento peligroso en sectores críticos de la ruta.

Un llamado a la cordura vial

Las autoridades del corredor fronterizo han sido enfáticas en su pedido a los conductores:

  • Paciencia extrema: las filas no se disolverán de inmediato tras las 12.

  • Seguridad vial: piden evitar maniobras de sobrepaso en banquinas o zonas de doble línea amarilla, conductas que suelen agravarse ante la desesperación por avanzar.

  • Precaución: se recuerda que el flujo masivo de vehículos en alta montaña aumenta considerablemente el riesgo de incidentes viales.

El operativo de control se mantendrá reforzado durante toda la jornada, mientras se espera que el flujo logre normalizarse recién hacia el final del día, siempre y cuando las condiciones de despacho en las aduanas lo permitan.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de febrero

Cómo optimizar tus apuestas en PinUp desde Chile

Pánico y tensión en una ruta de Chile: explotó un camión con gas y dejó tres muertos

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 19 de febrero

Cierre preventivo el Paso a Chile por un mosquito sospechoso de dengue: el comunicado

Por qué Isla de Pascua es uno de los destinos más fascinantes de Chile en el verano 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza