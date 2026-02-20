Rumbo a Chile: cientos de mendocinos esperan la reapertura del Paso Los Libertadores

La zona de alta montaña mendocina presenta este viernes un escenario de colapso logístico. Cientos de mendocinos aguardan la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor para cruzar hacia Chile. La misma está prevista para este viernes al mediodía, tras un cierre preventivo motivado por el hallazgo de un mosquitoAedes aegypti.
Ante la masividad de la convocatoria, la Coordinación del corredor informó que es inminente la activación del protocolo de "cápsulas". Este sistema busca dosificar el movimiento de los vehículos desde Uspallata hacia la boca del túnel de manera fraccionada, evitando así el amontonamiento peligroso en sectores críticos de la ruta.
Un llamado a la cordura vial
Las autoridades del corredor fronterizo han sido enfáticas en su pedido a los conductores:
Paciencia extrema: las filas no se disolverán de inmediato tras las 12.
Seguridad vial: piden evitar maniobras de sobrepaso en banquinas o zonas de doble línea amarilla, conductas que suelen agravarse ante la desesperación por avanzar.
Precaución: se recuerda que el flujo masivo de vehículos en alta montaña aumenta considerablemente el riesgo de incidentes viales.
El operativo de control se mantendrá reforzado durante toda la jornada, mientras se espera que el flujo logre normalizarse recién hacia el final del día, siempre y cuando las condiciones de despacho en las aduanas lo permitan.