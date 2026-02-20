Rumbo a Chile: cientos de mendocinos esperan la reapertura del Paso Los Libertadores

Paso Los Libertadores: cientos de mendocinos en alta montaña esperan la reapertura del corredor.

La zona de alta montaña mendocina presenta este viernes un escenario de colapso logístico. Cientos de mendocinos aguardan la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor para cruzar hacia Chile. La misma está prevista para este viernes al mediodía, tras un cierre preventivo motivado por el hallazgo de un mosquito Aedes aegypti.

Desde las primeras horas de este viernes, la Ruta Nacional 7 se convirtió en un estacionamiento lineal de kilómetros de extensión. La interrupción del tránsito el día jueves, necesaria para las tareas de desinfección del túnel internacional, provocó un "efecto embudo" que este viernes mantiene saturadas las localidades de Uspallata y Penitentes.

Paso Los Libertadores 23-01-26 (02) Rumbo a Chile: el Paso Internacional Los Libertadores reabre este viernes a las 12. Foto: Gentileza Vialidad Nacional Rumbo a Chile: esperas prolongadas en alta montaña Muchas familias enteras y choferes de carga pesada pernoctaron en sus vehículos con la esperanza de ser los primeros en cruzar hacia Chile. Sin embargo, el volumen de rodados acumulados es de tal magnitud que las autoridades argentinas ya advirtieron que la fluidez demorará en recuperarse.

Ante la masividad de la convocatoria, la Coordinación del corredor informó que es inminente la activación del protocolo de "cápsulas". Este sistema busca dosificar el movimiento de los vehículos desde Uspallata hacia la boca del túnel de manera fraccionada, evitando así el amontonamiento peligroso en sectores críticos de la ruta.

Un llamado a la cordura vial Las autoridades del corredor fronterizo han sido enfáticas en su pedido a los conductores: Paciencia extrema: las filas no se disolverán de inmediato tras las 12.

Seguridad vial: piden evitar maniobras de sobrepaso en banquinas o zonas de doble línea amarilla, conductas que suelen agravarse ante la desesperación por avanzar.

Precaución: se recuerda que el flujo masivo de vehículos en alta montaña aumenta considerablemente el riesgo de incidentes viales. El operativo de control se mantendrá reforzado durante toda la jornada, mientras se espera que el flujo logre normalizarse recién hacia el final del día, siempre y cuando las condiciones de despacho en las aduanas lo permitan.