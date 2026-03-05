Luis Petri dijo presente en la Festa in Piazza y celebró una noche especial con vecinos de Mendoza.

El legislador nacional Luis Petri estuvo presente en la Festa in Piazza que se realizó en la Plaza Italia . El diputado libertario compartió una noche especial con vecinos y turistas para celebrar la cultura y las raíces italianas en la provincia de Mendoza .

Petri destacó el valor de estas celebraciones para mantener viva la identidad cultural. “ Con todo el cariño de la gente celebramos una fiesta que nos recuerda nuestras raíces, el trabajo y el aporte de tantos inmigrantes que ayudaron a construir esta provincia ”, expresó.

El legislador compartió la velada con los mendocinos se acercaron a disfrutar de una jornada marcada por la música, la gastronomía típica y las danzas tradicionales . La celebración incluyó presentaciones de tarantelas, platos clásicos de la cocina italiana y diferentes expresiones culturales que evocan la historia de las comunidades inmigrantes en la región.

El diputado también resaltó el clima festivo que se vivió en el lugar, en el marco de los días de celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos más importantes del calendario cultural mendocino. “ Entre tarantelas, comidas tradicionales y ese aroma de valiosas costumbres que inundan el aire de Mendoza, disfrutamos una noche con espíritu de Vendimia y volviendo a nuestras raíces ”, comentó.

Embed - Luis Petri on Instagram: "Vivimos una noche especial en la Festa in Piazza Con todo el cariño de la gente celebramos una fiesta que nos recuerda nuestras raíces, el trabajo y el aporte de tantos inmigrantes que ayudaron a construir esta provincia. Entre tarantelas, comidas tradicionales y ese aroma de valiosas costumbres que inundan el aire de Mendoza, disfrutamos una noche con espíritu de #Vendimia y volviendo a nuestras raíces. #Mendoza" View this post on Instagram

Desde hace décadas, la Federación de Entidades Italianas de la Circunscripción Consular Cuyo (FEDIME) celebra la cultura y tradición italiana en la provincia. Coincidiendo con la Fiesta Nacional de la Vendimia, la Festa in Piazza se realiza durante la semana previa al acto central.

Se caracteriza porque tener cada región italiana representada por distintas asociaciones. El evento se extendió durante tres jornadas con propuestas gastronómicas típicas, espectáculos musicales y danzas italianas.