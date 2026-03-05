Patricia Bullrich se reunió con Nahuel Gallo y habló sobre la AFA: "Hubo un intento de apropiación"

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , se reunió este jueves en el Senado con el gendarme argentino Nahuel Gallo , quien fue liberado el domingo pasado tras permanecer casi 448 días detenido en Venezuela . Durante el encuentro, que se extendió por casi dos horas, el efectivo compartió parte de su experiencia durante el cautiverio y adelantó que aún queda mucho por contar.

" Apenas nos pudimos contar el 10% de lo que vivimos en este tiempo , así que nos vamos a volver a ver para seguir hablando", expresó Bullrich en diálogo con la prensa al finalizar la reunión.

Las emotivas palabras de su esposa Video: El gendarme Nahuel Gallo llegó al pais y se reencontró con su familia

respaldo contundente Quiénes son los "favoritos" de Javier Milei: los elogiados en el Congreso

La primera parte de la reunión fue a solas entre Bullrich y el gendarme . Luego se sumaron otros legisladores, entre ellos el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , el senador radical Maximiliano Abad y el senador del PRO Martín Goerling .

Durante el encuentro en el Senado, la senadora le obsequió a Nahuel Gallo su libro "Guerra sin cuartel" , mientras que el senador Abad le regaló una camiseta de Boca .

El efectivo compartió parte de su experiencia durante el cautiverio

El futuro de Nahuel Gallo en Gendarmería

Patricia Bullrich aseguró que Gallo continuará formando parte de la fuerza, tal como él mismo manifestó. "Gallo es gendarme. Lo primero que pidió y quiso es seguir en la Gendarmería, nadie lo iba a sacar de la Gendarmería", afirmó la senadora.

Según explicó, el cabo primero atravesará primero un período de adaptación antes de retomar sus tareas habituales dentro de la institución.

Embed La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel. pic.twitter.com/LvU1bjsL7C — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2026

El gendarme había regresado al país días atrás tras haber estado detenido desde diciembre de 2024 en la cárcel de el Rodeo I. Además, fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de supuestas actividades de espionaje, cargos que Argentina rechazó y calificó como una detención arbitraria.

Polémica por la intervención de la AFA

Durante la conferencia posterior al encuentro, Bullrich también cuestionó la participación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las gestiones que derivaron en la liberación de Gallo.

Según relató, representantes de la entidad deportiva habrían solicitado al gendarme que mencionara públicamente a la AFA como responsable de su liberación. Sin embargo, aseguró que el propio Gallo decidió no hacerlo.

patricia bullrich, nahuel gallo, afa Bullrich también cuestionó la participación de la Asociación del Fútbol Argentino Foto: NA

"Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no", sostuvo la legisladora. En este sentido, Bullrich afirmó que el gendarme agradeció la ayuda recibida, pero que prefirió hacerlo en privado.

Cómo continúa la recuperación de Nahuel Gallo tras su paso por el Rodeo I

En sus primeras declaraciones públicas tras recuperar la libertad, Gallo indicó que se encuentra bien de salud y atravesando un proceso de readaptación.

"Estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad", afirmó el gendarme, quien también señaló que todavía no está preparado para contar en detalle lo vivido durante su detención.

El encuentro en el Senado marca uno de los primeros contactos institucionales de Gallo desde su regreso al país, mientras continúa su proceso de recuperación luego de 448 días detenido en Venezuela.