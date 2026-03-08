Vendimia 2026: a qué hora sube el transporte al Teatro Griego Frank Romero Day

Tras la reprogramación del Acto Central para este domingo 8 de marzo, las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos ratificaron que el esquema de transporte hacia el Teatro Griego Frank Romero Day se mantendrá según lo previsto. El operativo comenzará a las 17, permitiendo el flujo constante de asistentes hacia los cerros y el recinto principal.
Transporte en Vendimia: servicio especial de micros
Tarifa:$2100 por tramo. se podrá abonar con tarjeta SUBE (física y digital) y demás medios habilitados.
Recorrido:
Ida: Godoy Cruz y Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orzali, Av. El Libertador, Camino del Cerro de la Gloria, hasta el Teatro Griego.
Regreso: Teatro Griego, camino del Cerro de la Gloria, Av. El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Juan B. Justo, Las Heras, Perú, Gral. Paz, Chile, finalizando en Godoy Cruz y Perú.
Traslado gratuito para personas con discapacidad
Para garantizar la accesibilidad, se pondrán en circulación cuatro unidades de piso bajo con rampa. El traslado será sin costo desde el punto de salida en Godoy Cruz y Perú hasta el ingreso principal del teatro. El recorrido de estas unidades incluirá el paso por la Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas y la Rotonda de Bajada del Cerro para facilitar el ingreso.
Taxis y remises con tarifa diferencial
Quienes prefieran utilizar servicios de transporte privado podrán acceder a una tarifa plana, siempre y cuando el viaje se inicie dentro de las zonas habilitadas:
Norte: Suipacha, Coronel Plaza, Av. San Martín y Alberdi.
Sur: Zanjón Frías, Yrigoyen, Brasil.
Este: Av. Gobernador Videla.
Oeste: Teatro Griego Frank Romero Day.
Un dato a tener en cuenta es que si el viaje se inicia fuera de estos límites, el valor de la prestación será el que indique el reloj taxímetro.
Preguntas frecuentes sobre el transporte al Acto Central
¿A qué hora sale el último colectivo hacia el Teatro Griego?
Si bien las unidades comienzan a circular a las 17, el servicio funciona de manera constante durante toda la tarde. Se recomienda a los asistentes subir antes de las 20 para evitar congestiones y asegurar el ingreso al Frank Romero Day antes del inicio del espectáculo.
¿Puedo pagar el colectivo con carga virtual o solo con la tarjeta física?
El costo del pasaje es de $2.100 por tramo y se puede abonar con la tarjeta SUBE física, la aplicación SUBE Digital (en dispositivos Android con NFC) y los demás medios de pago electrónicos habilitados por el sistema de transporte provincial.
¿Cómo funcionan las tarifas fijas de taxis y remises?
Las tarifas de $15.000 (taxi) y $16.000 (remis) son exclusivas para viajes que se inicien o terminen dentro del perímetro delimitado (calles Suipacha, Coronel Plaza, Av. San Martín, Alberdi, Beltrán, Brasil e Hipólito Yrigoyen). Si el pasajero solicita el servicio fuera de estas zonas, el conductor deberá utilizar el reloj taxímetro de manera obligatoria.