Luciano Pereyra en la Vendimia 2026: horario confirmado y polémica por las entradas

Tras la reprogramación del Acto Central por fuerza mayor, Luciano Pereyra se presentará este domingo al término de la elección de la reina de la Vendimia.

 Por Natalia Mantineo

La Fiesta de la Vendimia 2026 atraviesa una de sus ediciones más complejas en términos organizativos. Luego de que las autoridades de Cultura decidieran postergar el Acto Central, previsto originalmente para el sábado 7 de marzo, el cronograma oficial sufrió modificaciones drásticas que afectan directamente el show de Luciano Pereyra.

Luciano Pereyra actuará este domingo, al término de la elección y coronación de la reina y virreina de la Vendimia.

Luciano Pereyra, un show condicionado por la agenda

Según informaron oficialmente las autoridades de Cultura, el artista subirá al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day este domingo 8 de marzo, a las 23.50. Su actuación tendrá lugar inmediatamente después de que finalice el escrutinio y la coronación de la nueva Reina y Virreina Nacional de la Vendimia.

En esta oportunidad, Pereyra tiene previsto realizar un recorrido por sus grandes éxitos de trayectoria y presentar sus lanzamientos más recientes, en lo que prometía ser el plato fuerte de la Repetición.

El conflicto: entradas y fechas

El punto de mayor fricción radica en el acceso al espectáculo. Debido a los cambios de "fuerza mayor", se determinó que:

  • Solo ingresarán quienes posean los tickets correspondientes al Acto Central.

  • No podrán acceder quienes compraron entradas para la Repetición, ya que dicha jornada se postergó para el próximo miércoles 11 de marzo.

El problema escala debido a que Luciano Pereyra, por compromisos laborales previos, no pudo reprogramar su show para el miércoles. Esto deja a miles de mendocinos y turistas en una situación de desprotección, ya que adquirieron sus localidades con el objetivo principal de ver al cantante y ahora se encuentran con que su entrada solo será válida para el show artístico del miércoles, sin la presencia del músico.

El malestar es palpable tanto en las redes sociales como en la cantidad de personas que ya manifestaron su voluntad de devolver las entradas. A pesar de los esfuerzos de la organización por reordenar la festividad tras las contingencias climáticas y operativas, la imposibilidad de Pereyra de mover su fecha dejó un vacío difícil de llenar para los seguidores que esperaban el encuentro con su ídolo.

Claves para asistir al show de Luciano Pereyra

¿A qué hora exacta comienza el espectáculo?

Según el cronograma oficial del Ministerio de Cultura, el inicio del show está previsto para las 23.50. No obstante, el horario está sujeto a la finalización del Acto Central y la posterior elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

¿Puedo entrar con la entrada de la "Repetición"?

No. Esta es la mayor modificación: quienes tienen tickets para la repetición (originalmente prevista para este domigno) no podrán ingresar al Teatro Griego. Solo podrán hacerlo quienes tengan entradas para el Acto Central. Los tickets de la repetición serán válidos únicamente para la nueva fecha programada: el miércoles 11 de marzo.

¿Por qué el artista no se presenta el miércoles en la Repetición?

Debido a compromisos laborales y de agenda previamente pactados, el cantante lujanino no pudo reprogramar su actuación para el miércoles. Por esta razón, su show se unificó con la noche del Acto Central, dejando la jornada del 11 de marzo solo con el espectáculo artístico de la Vendimia, más la actuación de artistas locales, en la Previa.

