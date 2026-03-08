Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA

La Fiesta de la Vendimia tendrá su Acto Central este domingo, en un contexto de tiempo marcado por la inestabilidad . Según los últimos reportes, la jornada estará caracterizada por la ocurrencia de lluvias en varios sectores de la provincia, afectando principalmente a los departamentos del Este, Valle de Uco, San Rafael y Malargüe .

Asimismo, la lluvia no perjudicó el camino de los Cerros, por lo que las autoridades de Cultura refirieron que estarán habilitados para quienes quieran disfrutar el espectáculo desde ese imponente lugar. Durante la jornada, se prevé que la temperatura ronde los 17°, sin embargo, durante la noche podría descender a los 10°.

Pese a la inestabilidad reinante y la posibilidad de lluvias en gran parte de la jornada, las noticias son alentadoras para quienes tienen su entrada para el Teatro Griego . Según indicó el meteorólogo Mariano García :

Pese a la fuerte tormenta desatada el sábado y la mañana de este domingo, las autoridades de Cultura confirmaron a este medio que si bien la Vendimia de los Cerros fue suspendida, por cuestiones de logística, la gente que lo desee podrá subir a ese imponente escenario natural y disfrutar tanto del Acto Central como de la presentación de Luciano Pereyra.

Temperatura: si bien la máxima provincial se ubicará en torno a los 17° , pero se espera un marcado descenso térmico en el horario en que se realice el festjo, con una temperatura que podría fijarse en los 10° durante la noche.

Cese de lluvias: hacia las 17 o 18 se espera una mejora generalizada en el Gran Mendoza y la zona Este , eliminando prácticamente la probabilidad de precipitaciones para el horario de inicio del espectáculo, previsto a las 21.

Mejora gradual: se prevé que cerca de las 18 la nubosidad comience a disminuir de manera marcada.

"La recomendación para los que suban a los cerros es que vayan con mucha precaución. Claramente no es como todos los años, pero tras la recorrida del personal de Defensa Civil, no se ha observado desprendimiento de sedimentos, por lo que estarán habilitados para quienes lo deseen", dijo Gareca.

Vendimia de los Cerros 2025.jpeg La gente podrá subir a los cerros, pero deberá hacerlos con mucha precaución. Foto: Yemel Fil

Recomendaciones de los especialistas

Pese a la mejora pronosticada para la noche, Defensa Civil y los expertos en meteorología han emitido una serie de consejos fundamentales para asegurar una experiencia segura y confortable en el Teatro Griego Frank Romero Day:

Llevar abrigo importante: debido a la humedad residual y la ubicación del teatro en zona de piedemonte, la sensación térmica será baja durante la madrugada. Se recomienda llevar camperas o mantas.

Paraguas o impermeables: aunque el cese de lluvias se prevé para la tarde, los especialistas sugieren llevar protección "por las dudas" de lloviznas débiles o remanentes aislados.

Calzado cómodo y seguro: el suelo en los alrededores del teatro y en los cerros puede estar resbaladizo debido a las lluvias previas.

Un domingo de gala y música

El cronograma oficial confirma que el Acto Central comenzará puntualmente a las 21, tras la previa, con la posterior elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia 2026. El cierre de la noche estará a cargo del reconocido cantante Luciano Pereyra, quien finalmente podrá reencontrarse con el público mendocino tras el cambio de agenda.

Preguntas sobre el tiempo durante el Acto Central de la Vendimia

¿A qué hora deja de llover en el Gran Mendoza para el Acto Central?

Según el pronóstico meteorológico, se espera que la nubosidad y las precipitaciones comiencen a disminuir significativamente a partir de las 18. Para el inicio del espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day, las probabilidades de lluvia son muy bajas, aunque se recomienda estar atentos a posibles lloviznas aisladas.

¿Es necesario llevar paraguas o piloto al Teatro Griego?

Aunque se prevé una mejora generalizada hacia la noche, los especialistas recomiendan llevar paraguas o pilotos por precaución. El clima en la zona de cerros puede ser cambiante y, debido a las tormentas registradas durante el día, es mejor contar con protección ante cualquier remanente de humedad.

¿Qué ropa es la más adecuada para asistir al Frank Romero Day?

Se recomienda subir con bastante abrigo. A pesar de que la máxima provincial alcanzará los 22° durante el día, la sensación térmica en el teatro bajará considerablemente por la noche, llegando a los 16°. Es aconsejable llevar una campera abrigada o manta, ya que se espera un ambiente fresco y húmedo tras las lluvias.