Mañana lluviosa y mejoramiento generalizado del tiempo por la tarde, el pronóstico para este domingo 8 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este domingo 8 de marzo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

La temperatura máxima sería de 25°C, mientras que la mínima rondaría los 12°C.

Amanecerá el domingo con precipitaciones en zona Este, más intensas en Santa Rosa y La Paz. También en zona Sur (este de San Rafael y General Alvear) podrían ser de mayor intensidad, incluyendo probabilidad de granizo durante la mañana.

Las lluvias se mantendrán hasta el mediodía, desplazándose hacia el este. Hacia las 17:00-18:00 horas. Se espera una mejora generalizada, con disminución de nubosidad y cese de precipitaciones en el Gran Mendoza y zona Este.

Alta Montaña: Amanece con precipitaciones en sector Norte, Central y Sur, prolongándose hasta las 19:00 horass. aproximadamente. image Temperatura promedio en el llano de la Provincia de Mendoza Mínima: 14°C.(Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).

Mínima: 16°C.(resto de la Provincia).

Máxima: 22°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Lunes 9 de marzo: Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 28 ºC | Mínima: 11 ºC.

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Martes 10 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 30 ºC | Mínima: 14 ºC.