El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza

Dar el primer paso hacia un emprendimiento supone un desafío tan apasionante como arriesgado para quienes lo apuestan todo. Mendoza no es ajena a estas historias de vida , como la de Axel y Samira , de 25 y 26 años , quienes lograron fundar Olivia: Pastelería y Café .

El negocio dio sus primeros pasos en una casa de Tunuyán y con escaso conocimiento del rubro gastronómico . Hoy, su local goza de popularidad en pleno microcentro de Mendoza , tanto entre clientes habituales como entre quienes buscan celebrar momentos especiales.

En diálogo con Noticiero Andino, la pareja contó cómo nació el emprendimiento , que se remonta a 2019, cuando comenzaron a elaborar tortas y desayunos personalizados desde su casa: “ A la gente le empezó a gustar lo que hacíamos . El negocio comenzó a crecer, pero producíamos en nuestra casa, así que decidimos buscar un local pequeño para trabajar mejor . Vinimos a ver este lugar, nos encantó y dijimos: ‘Bueno, hagamos un café’”, recordó Samira.

Con 25 y 26 años hoy tienen uno de los locales más importantes en Ciudad.

El nombre del local nació en honor a su mascota , criada junto a Axel. Así surgió Olivia , que luego se convirtió en Olivia: Pastelería y Café , una propuesta que hoy ofrece una variada carta sobre la avenida Godoy Cruz .

En ese momento, la única con experiencia gastronómica era Samira. Axel, en cambio, trabajaba en el rubro de los seguros. Aun así, ambos decidieron avanzar. “Cuando el emprendimiento empezó a ir mejor, decidimos estudiar gastronomía. Asistimos juntos a la primera clase, pero esa misma semana se declaró la pandemia y no pudimos continuar ”, contó.

5 MARZO - Olivia Café Desde pasteles hasta meriendas libres, Olivia marca diferencia en el menú y mucho más. Foto: Medios Andinos

Como en muchos emprendimientos, el inicio no fue sencillo. La pandemia de COVID-19 y el aislamiento marcaron un escenario complejo, aunque también abrieron nuevas oportunidades. “La gente nos pedía tortas o desayunos para cumpleaños, porque no podían reunirse. De alguna forma querían llevarle un presente a una persona especial”, recordó Axel.

Sin experiencia y con incertidumbre: cuando la adversidad se transforma en oportunidad

Si bien la pandemia fue un desafío que lograron atravesar, para Samira el momento más difícil llegó cuando decidieron abrir el local en la Ciudad de Mendoza y dejar su zona de confort en Tunuyán: “Nuestras vidas cambiaron para siempre porque no teníamos idea de cómo era armar una cafetería, atenderla o administrarla. Nos complementamos: uno tiene la idea y el otro la ejecuta, o viceversa. Siempre hay diferencias, pero lo importante es resolverlas y saber hacia dónde vamos juntos”, explicó.

5 MARZO - Olivia Café El emprendimiento nació en 2019 y hoy rinde frutos a pesar de la pandemia. Foto: Medios Andinos

El momento más complejo llegó hace dos años, según Axel, cuando las ventas bajaron considerablemente y el emprendimiento estuvo cerca de cerrar. “Tomamos la decisión de dejar de alquilar la vivienda que teníamos en Mendoza y volver a Tunuyán. Para mí fue el momento más difícil, porque tenía que viajar cada dos o tres días ”, contó.

Aun así, también recuerdan momentos que les devolvieron la motivación. Entre ellos, la organización de una propuesta de casamiento con más de 60 personas en el local o la llegada del primer cliente el día de la apertura: “Son momentos muy especiales. Nos encanta que la gente quiera compartir esos instantes con nosotros ”, coinciden.

Lo que hace especial a Olivia: Pastelería y Café y sus planes a futuro

“Lo que diferencia a Olivia de otras cafeterías es que invita a quedarse un rato a charlar. Es un lugar cálido que te invita a relajarte ”, explicó Axel.

5 MARZO - Olivia Café Con momentos buenos y malos, el local es un punto ideal para disfrutar de meriendas y reuniones especiales. Foto: Medios Andinos

Samira, por su parte, destacó que el sello del emprendimiento está en la calidad de la atención, los productos y la variedad de propuestas, como actividades temáticas que organizan para sus clientes. “Lo que soñamos para Olivia es que sea reconocida por los mendocinos, que vengan a visitarnos y conocer el lugar. Y, quizás, en el futuro abrir alguna sucursal ”, concluyó.

