Tras el fallo, la palabra de la Comisión de Reinas de Guaymallén

En diálogo con Radio Andina (FM 90.1), Correa señaló: “Las chicas quieren seguir estando y mientras haya chicas que se presenten, la elección tiene que seguir estando . Nosotras quisimos hablar con Marcelino, lo hicimos pero no llegamos a un acuerdo. Luego, hablamos con el Gobernador, el Vice, hasta que tuvimos que llegar a la parte judicial y ya sabemos lo que pasó con el fallo”.

El análisis

Luego del fallo, Estefanía Correa hizo un análisis a título personal. Señaló que, en realidad, fueron las reinas quienes pusieron en debate la elección y no la Municipalidad: “Ellos hicieron la ordenanza, presentaron el proyecto que se aprobó rápidamente y no nos escucharon a nosotras, no nos preguntaron qué opinábamos de sacar a la reina. Nosotras hemos vivido esta experiencia, teníamos que saber que este proyecto iba a ser presentado”, expuso.

Y concluyó: “Es una lástima que se mezcle la política. Dentro de la comisión, tenemos diferentes partidos políticos pero al momento de trabajar, dejamos esas diferencias de costado porque creemos que esto no pertenece a la política, Vendimia va más allá”.

