Elecciones en San Rafael: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Las Elecciones 2025 fueron desdobladas en San Rafael, por lo que también votarán en 2026.

El intendente de San Rafael, Omar Félix, decidió que se vote la categoría departamental separada de las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que los aspirantes al Concejo Deliberante se elegirán el 22 de febrero de 2026. Es decir que en este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero de 2026.

En el caso de San Rafael, se elegirán 6 de los 12 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Capital

Guaymallén

Las Heras

Maipú (votará por concejales el 22 de febrero)

San Martín

Godoy Cruz

Luján (votará por concejales el 22 de febrero)

San Rafael (votará por concejales el 22 de febrero)

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, San Rafael integra junto a General Alvear y Malargüe el Cuarto Distrito Electoral, donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Concejo deliberante de San Rafaél

Qué se vota en San Rafael

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en San Rafael estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Cuarto Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.

En este último caso, serán seis los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Rafael

El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del PJ, 5 de CM y 1 del Partido Libertario.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).

Mientras que seguirán en sus bancas Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).