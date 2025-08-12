Corte de Apelaciones

Este martes se define si la Argentina tiene que entregar las acciones de YPF

La Justicia estadounidense deberá resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de que la Argentina entregue las acciones de YPF.

La Justicia de Estados Unidos definirá si mantiene en suspenso la orden de que la Argentina entregue acciones de YPF.

La Justicia de Estados Unidos definirá si mantiene en suspenso la orden de que la Argentina entregue acciones de YPF.

Por Sitio Andino Política

Este martes, diez años después de iniciada la causa YPF, la Justicia de Estados Unidos, mediante la Corte de Apelaciones de Nueva York, resolverá si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de que la Argentina entregue las acciones de la petrolera como pago por la expropiación en el 2012.

Existen tres posibilidades:

Lee además
El huevo bate récords en Argentina: barato, nutritivo y lleno de beneficios
EN ALZA

El huevo bate récords en Argentina: barato, nutritivo y lleno de beneficios
Minería en Argentina: duro comunicado de proveedores nacionales por la avanzada de Chile.
Polémica

Minería en Argentina: duro comunicado de proveedores nacionales por la avanzada de Chile
  • Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
  • Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.
  • Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos:

  • Llegar a un acuerdo con los acreedores.
  • No cumplir el fallo.

En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, y arriesgarse a sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.

federal-judge-loretta-preska-poses-for-portrait-her-chambers-manhattan-federal-court-new-york-69.jpg

Cuál es el origen del conflicto por YPF

El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en US$ 16.100 millones, a los cuales se les suman más de US$ 2 millones diarios de intereses. En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.

La demanda es porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.

Según recordó Clarín, el litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.

Actores en el caso YPF

En la historia que lleva a la reestatización de YPF aparecen muchos actores. Uno es el Grupo Petersen, que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.

Con Petersen accionista, el gobierno de Kirchner decide la expropiación de YPF. La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. Cuando adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.

La causa YPF

El juicio de YPF se inicia en 2015. Y es ahí cuando otro actor importante hasta hoy comienza a jugar: Burford Capital. La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar.

En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, es elegida por el síndico porque Petersen carece de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo.

Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente. Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero no compró las demandas, y no es propietario de las mismas.

Cuando los acreedores cobren la demanda, un 70% irá a Burford Capital y el 30% le corresponde a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico. Éste distribuirá ese dinero entre los acreedores de la quiebra de Petersen, que no va a recibir fondos, porque las deudas que tiene por los préstamos son probablemente mayores a lo que le correspondería.

Fuentes cercanas a los Petersen aseguraron a NA que “la familia Eskenazi puso 100 millones de dólares de fondos propios” en esa operación. “Está certificado eso en la operación de compra”, señalaron. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Argentina lidera el ranking mundial de exportaciones de maní

La carne vuelve a ser protagonista en la dieta argentina

La ciencia argentina en picada: más de 4 mil empleos perdidos en 19 meses

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Donald Trump pone en marcha los aranceles: ¿Qué pasa con Argentina?

"The Paper", el nuevo spin-off de "The Office": fecha y dónde verlo en Argentina

Argentina encabeza la adopción de criptomonedas en Latinoamérica

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones

LO QUE SE LEE AHORA
Lázaro Báez fue condenado por la causa conocida como ruta del dinero k.
Fallo

La Justicia le decomisó a Lázaro Báez decenas de propiedades y millones de diversas cuentas en el exterior

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía