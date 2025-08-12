Fallo

La Justicia le decomisó a Lázaro Báez decenas de propiedades y millones de diversas cuentas en el exterior

Por la causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez y su hijo, la Justicia ordenó decomisar inmuebles, vehículos y máquinas viales.

Lázaro Báez fue condenado por la causa conocida como ruta del dinero k.

Lázaro Báez fue condenado por la causa conocida como "ruta del dinero k".

Por Sitio Andino Política

La Justicia dispuso que sean decomisadas para su remate 56 propiedades de Lázaro Báez y de su hijo Martín Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero, conocida como la “ruta del dinero K”. Entre su patrimonio y el de sus empresas, tienen registrados 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el extranjero.

El Tribunal Oral Federal N°4 que lo condenó a 15 años de prisión por este caso ordenó el decomiso de U$D 54.872.866,69 por el delito cometido entre 2010 y 2013. La finalidad es recuperar el dinero que se blanqueó a partir de los delitos de corrupción con la obra pública que se dieron por probados durante el juicio.

Lee además
La Justicia de Estados Unidos definirá si mantiene en suspenso la orden de que la Argentina entregue acciones de YPF.
Corte de Apelaciones

Este martes se define si la Argentina tiene que entregar las acciones de YPF
Beneficios para jubilados en la capital provincial
Con actividades gratis

Para aliviar el bolsillo de sus jubilados, Ciudad de Mendoza brinda beneficios y explica cómo obtenerlos

La Justicia dispuso realizar el remate de 56 propiedades que tenía tanto Báez como su hijo, también condenado en la causa. Entre ellas hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo, además de una decena de quintas que tiene en Argentina.

Además, como penalización, la Justicia le impuso a Báez una multa equivalente al triple de ese monto. En el caso de su hijo, pagará siete veces la cantidad de dinero que lavó. Por el resto de los hechos delictivos, el tribunal sumó la ejecución del decomiso de otros 5 millones de dólares y 4.174.697 de pesos, que deberán ser ajustados por inflación.

Cuentas en el exterior y vehículos decomisados a Lázaro Báez

También se pidió transferir a la Argentina tres millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que el empresario kirchnerista, dueño de Austral Construcciones, tenía en un banco suizo.

Al respecto, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta. El magistrado pidió, a su vez, la transferencia inmediata por decomiso de lo depositado en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, por un monto de 907.202 de doláres, más las ganancias por intereses.

El fallo incluyó el recupero de los fondos obtenidos mediante la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander con matrícula LV–MBY y un Learjet con matrícula LV-BPL. Estos fondos totalizaron $4.300.000, que fueron depositados en cuentas del Banco de la Nación Argentina, y serán adjudicados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Causa Vialidad contra Lázaro Báez

El juez Néstor Costabel dispuso estas medidas antes de que se venza el plazo el miércoles próximo para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y el propio Báez, depositen unos 537 millones de dólares por los fraudes sancionados la Justicia.

El próximo miércoles vence el plazo para el depósito en la cuenta habilitada en el Banco Nación. Hasta ahora, ni el empresario ni la expresidenta ni el resto de los condenados, han efectuado el pago. Si esto sigue así, la Justicia puede avanzar con una subasta pública de los bienes. Otra opción es destinar parte de esas propiedades a uso institucional. Fuente: La Nación e Infobae.

Temas
Seguí leyendo

La jueza que reemplaza a Bento estuvo en Casa Rosada: con quién habló y qué temas trató

La exreina y candidata a concejal en Tunuyán: "Detrás de la corona hay una persona con muchas ideas"

Elecciones 2025 en General Alvear: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Qué obras financia el Gobierno de Mendoza a los municipios con los Fondos del Resarcimiento

Alfredo Cornejo entregó casas en Lavalle y elogió al intendente peronista

Ulpiano Suarez se consolida como el dirigente mejor valorado en la Ciudad de Mendoza

El fuerte mensaje de la Iglesia sobre la crisis en Argentina: "La política no debe someterse a la economía"

La Ciudad de Mendoza se hará cargo de dos avenidas clave tras un acuerdo con Vialidad Provincial

LO QUE SE LEE AHORA
La Justicia de Estados Unidos definirá si mantiene en suspenso la orden de que la Argentina entregue acciones de YPF.
Corte de Apelaciones

Este martes se define si la Argentina tiene que entregar las acciones de YPF

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló
El Gobierno avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno de Milei avanza con la reestructuración del INTA a pesar del rechazo en Diputados

Por Sitio Andino Economía