Alejandro Molero: "General Alvear vive un momento histórico con respecto a la obra pública"

Alejandro Molero, intendente de General Alvear.

El intendente alvearense, Alejandro Molero brindó su discurso ante cientos de presentes en la plaza departamental y puso especial énfasis en la obra pública, comentando: "General Alvear atraviesa un momento especial con muchas cosas a favor que nos llenan de orgullo y que seguramente son imposibles de no resaltar, de no poner en relevancia, me lo han escuchado decir en otras ocasiones que General Alvear vive un momento histórico con respecto a la obra pública, por ejemplo estamos en plena construcción de la Ruta Alvear- Catitas esa imposible, esa importantísima vía de comunicación terrestre, no solamente para las personas sino para la producción para la salud y para cada uno de los que transitan a diario por esas rutas que se encuentra en plena construcción y con un avance de obra importante. El polideportivo cubierto de Bowen esa enorme obra reclamada por más de cuatro décadas y que hoy es una realidad, un gran centro deportivo que además será un gran centro de Congresos y Exposiciones y es una realidad tangible".

image Alejandro Molero destacó la labor realizada en el área de salud Molero se refirió además a la salud y todos los avances que se vienen exhibiendo en materia edilicia en los últimos meses: "Estamos también en plena construcción de lo que será un antes y un después en el saneamiento en la salud, en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestros vecinos, la planta de tratamiento de líquidos cloacales", remarcando que; "no solamente ganaremos los alvearenses en salud, sino que esa enorme obra que quedará por los tiempos de los tiempos permitiendo a que cada habitante y en cada rincón de este querido departamento tenga la posibilidad de acceder al servicio de saneamiento y de mejorar considerablemente la salud de la población".

image Destacó la inauguración de la nueva guardia del hospital Enfermeros Argentinos y recalcó; "no paramos ahí con esa tecnología y con esa infraestructura de primer nivel nacional y a la altura de los nosocomios más importantes del país, sino que está en plena ejecución y construcción el servicio de salud mental en General Alvear, un enorme edificio que le vamos a estar ofreciendo a todos los alvearenses será una obra millonaria con más de 4 mil millones de inversión".

Embed - DISCURSO ALEJANDRO MOLERO PARTE 1 Alejandro Molero, intendente de General Alvear, remarcó, en la segunda parte de su discurso, "lo hecho" en su gestión Embed - DISCURSO ALEJANDRO MOLERO PARTE 2 Las majestades provinciales de la Vendimia, estuvieron presentes en un nuevo aniversario de vida de General Alvear Embed - ALVEAR CELEBRA SUS 111 AÑOS DE VIDA