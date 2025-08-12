111 años de vida

Alejandro Molero: "General Alvear vive un momento histórico con respecto a la obra pública"

En el acto central, Alejandro Molero puso el foco en la Ruta Alvear-Catitas, el nuevo polideportivo de Bowen y la planta de tratamiento de líquidos cloacales,

Alejandro Molero, intendente de General Alvear.

Alejandro Molero, intendente de General Alvear.

El intendente alvearense, Alejandro Molero brindó su discurso ante cientos de presentes en la plaza departamental y puso especial énfasis en la obra pública, comentando: "General Alvear atraviesa un momento especial con muchas cosas a favor que nos llenan de orgullo y que seguramente son imposibles de no resaltar, de no poner en relevancia, me lo han escuchado decir en otras ocasiones que General Alvear vive un momento histórico con respecto a la obra pública, por ejemplo estamos en plena construcción de la Ruta Alvear- Catitas esa imposible, esa importantísima vía de comunicación terrestre, no solamente para las personas sino para la producción para la salud y para cada uno de los que transitan a diario por esas rutas que se encuentra en plena construcción y con un avance de obra importante. El polideportivo cubierto de Bowen esa enorme obra reclamada por más de cuatro décadas y que hoy es una realidad, un gran centro deportivo que además será un gran centro de Congresos y Exposiciones y es una realidad tangible".

Alejandro Molero destacó la labor realizada en el área de salud

Molero se refirió además a la salud y todos los avances que se vienen exhibiendo en materia edilicia en los últimos meses: "Estamos también en plena construcción de lo que será un antes y un después en el saneamiento en la salud, en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de nuestros vecinos, la planta de tratamiento de líquidos cloacales", remarcando que; "no solamente ganaremos los alvearenses en salud, sino que esa enorme obra que quedará por los tiempos de los tiempos permitiendo a que cada habitante y en cada rincón de este querido departamento tenga la posibilidad de acceder al servicio de saneamiento y de mejorar considerablemente la salud de la población".

Destacó la inauguración de la nueva guardia del hospital Enfermeros Argentinos y recalcó; "no paramos ahí con esa tecnología y con esa infraestructura de primer nivel nacional y a la altura de los nosocomios más importantes del país, sino que está en plena ejecución y construcción el servicio de salud mental en General Alvear, un enorme edificio que le vamos a estar ofreciendo a todos los alvearenses será una obra millonaria con más de 4 mil millones de inversión".

Alejandro Molero, intendente de General Alvear, remarcó, en la segunda parte de su discurso, "lo hecho" en su gestión

Las majestades provinciales de la Vendimia, estuvieron presentes en un nuevo aniversario de vida de General Alvear

Temas
