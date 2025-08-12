Luján de Cuyo combina sabores y sonrisas en la Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino

Por Sitio Andino Departamentales







El municipio de Luján de Cuyo reprogramó para el próximo viernes 15 al domingo 17 de agosto la esperada Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino. Esta “Edición especial” en el marco del Mes de la Niñez se realizará en la Playita de Luján, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Fiesta Nacional del Chocolate y el vino en Luján de Cuyo: lo que tenés que saber El evento, que originalmente estaba previsto para las vacaciones de invierno, pero fue suspendido por el mal tiempo, se llevará a cabo en los balnearios de la Playita, sobre Ruta 82, durante el fin de semana largo. El horario será de 10 a 18 horas.

Con más de 40 chocolateros participantes, bodegas regionales, artesanos y una variada oferta de productos locales, la fiesta promete deleitar a los visitantes. Además, contará con juegos y actividades para los más chicos, celebrando así el Día de la Niñez.

Se trata de una propuesta ideal para disfrutar en familia, que combinará sabores, tradición y entretenimiento para todas las edades.