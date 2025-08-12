Con entrada libre y gratuita

Luján de Cuyo combina sabores y sonrisas en la Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino

En el marco del Día de la Niñez, el evento se realizará en la Playita de Luján y ofrecerá artesanías y una gran variedad de chocolates. Enterate de todos los detalles.

Luján de Cuyo combina sabores y sonrisas en la Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino

Luján de Cuyo combina sabores y sonrisas en la Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino

Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de Luján de Cuyo reprogramó para el próximo viernes 15 al domingo 17 de agosto la esperada Fiesta Nacional del Chocolate y el Vino. Esta “Edición especial” en el marco del Mes de la Niñez se realizará en la Playita de Luján, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Fiesta Nacional del Chocolate y el vino en Luján de Cuyo: lo que tenés que saber

El evento, que originalmente estaba previsto para las vacaciones de invierno, pero fue suspendido por el mal tiempo, se llevará a cabo en los balnearios de la Playita, sobre Ruta 82, durante el fin de semana largo. El horario será de 10 a 18 horas.

Lee además
energia limpia y ahorro millonario: asi progresa el parque fotovoltaico de lujan
Avance de las obras en un 45%

Energía limpia y ahorro millonario: así progresa el Parque Fotovoltaico de Luján
En dos fechas, la Municipalidad de Godoy Cruz se adueñó de las victorias en la Élite en la presente temporada de pista.  
polideportivo

Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

Con más de 40 chocolateros participantes, bodegas regionales, artesanos y una variada oferta de productos locales, la fiesta promete deleitar a los visitantes. Además, contará con juegos y actividades para los más chicos, celebrando así el Día de la Niñez.

Se trata de una propuesta ideal para disfrutar en familia, que combinará sabores, tradición y entretenimiento para todas las edades.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Luján de Cuyo: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

Accenture desembarca en la provincia de Mendoza con una apuesta por el talento local y el desarrollo federal

La obra estratégica de agua potable en Luján de Cuyo que beneficiará a más de 10.000 vecinos

Una ciclista murió atropellada por una camioneta en Luján de Cuyo

Alerta por un importante corte de agua en Luján de Cuyo: estas son las zonas afectadas

Tránsito colapsado a la altura de la destilería de Luján de Cuyo por un choque frontal

Godoy Cruz transforma un espacio en desuso en un nuevo pulmón verde

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear
Escalofriante hallazgo

Encontraron pruebas de abuso sexual infantil que involucra a un docente de General Alvear

Te Puede Interesar

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales
Ajuste del Estado

El Gobierno activa plataforma para la privatización de empresas estatales

Por Marcelo López Álvarez
Alfredo Cornejo habló del armado de las listas para las próximas elecciones.  video
Elecciones 2025

Video: para Cornejo, la alianza del PRO y Difonso es una "bolsa de gatos"

Por Sitio Andino Política
Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza? video
Endeudamiento

Pago de alimentos con tarjeta de crédito: ¿Qué sucede en Mendoza?

Por Sitio Andino Economía