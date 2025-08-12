Guaymallén: la Biblioteca Municipal Almafuerte inicia trabajos de reparación

Biblioteca Almafuerte de Guaymallén cerrada temporalmente.

La Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, dependiente de la Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén, cerrará temporalmente sus puertas a partir del jueves 14 de agosto, y por un período de aproximadamente 2 meses, para iniciar trabajos de reparación y obras menores que habiliten una mejora del espacio.

Por ello, se informa que durante este período, no se podrán realizar préstamos de material bibliográfico. En tanto que las devoluciones de cada libro solicitado se recibirán momentáneamente en la Sala de Arte Blas Shopping (ubicada en Lincoln 277 de Villa Nueva), de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Cierre temporal de la Biblioteca Almafuerte en Guaymallén image Vale aclarar que los talleres que se dictan actualmente en la Biblioteca continuarán en otros espacios, que serán debidamente informados por los profesores a cada grupo de alumnos.

