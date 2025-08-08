Nuevos Mercados

Argentina encabeza la adopción de criptomonedas en Latinoamérica

Argentina lidera la adopción cripto en Latinoamérica con 19,8% de usuarios, impulsada por cultura digital, inflación y un ecosistema tecnológico sólido.

 Por Marcelo López Álvarez

La adopción de criptomonedas en Latinoamérica sigue en ascenso y 2025 marca un nuevo hito: Argentina lidera el ranking regional con una tasa de posesión del 19,8%, seguida por Brasil (18,6%) y El Salvador (14,6%), según la última encuesta de Rankings LATAM y el informe Panorama demográfico por edad y país de junio.

El estudio, basado en datos de 18 países, revela que la región registró un crecimiento general del 18,3% en el segundo trimestre, con un mercado altamente concentrado: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú reúnen el 87% del total de usuarios cripto.

Millennials, los grandes impulsores

En términos demográficos, los millennials (18 a 35 años) lideran la adopción con un 21,9% de posesión de criptomonedas, muy por encima de la Generación X (14,1%) y los Baby Boomers (11,2%). Los adultos mayores (66 a 80 años) representan apenas un 3,5% de usuarios.

Este perfil generacional explica, en parte, la expansión sostenida del ecosistema. "Más allá del tema macro, que sigue siendo el más importante, hay una cultura digital y adaptación tecnológica de los argentinos que ya he visto en otros reportes", señaló a un sitio especializado Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

El ejecutivo agregó que la comunidad tech es muy activa, el ecosistema de startups es pujante y la población joven está acostumbrada a buscar soluciones alternativas ante contextos adversos.

Argentina en el país lider en el uso de criptomonedas

Por qué Argentina es un caso único

La consolidación de Argentina como líder regional no se explica únicamente por su contexto inflacionario o la volatilidad cambiaria.

"Existe un componente de desconfianza estructural hacia las instituciones financieras, que viene desde el corralito, sucesivos cepos y cambios normativos intempestivos. Eso genera un terreno fértil para que cripto gane tracción como herramienta de autonomía financiera", agregó Colombo.

Por su parte, el periodista especialista en criptomonedas y comunicación institucional, Juan Romero, aseguró a Sitio Andino que “Argentina es un país con un gran presente para el negocio cripto. Claro, el pasado con inflación, cepo y una constante incertidumbre económica y financiera hicieron de los argentinos un usuario ideal del sistema”.

Para Romero, la larga restricción al acceso a moneda extranjera fue un factor clave: “Es simple, no podías acceder a dólares o no tenías manera de resguardar el esfuerzo de tu trabajo, la solución estaba y está al alcance de la mano, cualquier app de un exchange cripto sirve para comprar stablecoins, criptomonedas como USDT o USDC que son lo mismo que tener dólares en el bolsillo. Todo eso sin tener en cuenta que el costo de una transferencia de una cuenta a otra no sólo es inmediata, sino además, segura y, por sobre todo, a un costo menor que el de cualquier banco. Menos de un 0,30 %. Para un argentino, un milagro”.

Nuevos polos de crecimiento

Si bien los líderes mantienen su posición, el informe destaca el avance explosivo de mercados emergentes. Bolivia registró un crecimiento del 355% en el último trimestre, impulsado por un cambio regulatorio que calificó a los criptoactivos como "alternativa confiable al dinero fiduciario" y una alianza estratégica con El Salvador que en algún momento adoptó el Bitcoin como segunda moneda oficial.

Guatemala y Paraguay también mostraron incrementos destacados, del 88% y 52%, respectivamente. En el caso guatemalteco, la integración de tecnología blockchain en el sistema financiero tradicional, incluida su adopción por el banco más grande del país para pagos transfronterizos, actuó como catalizador para esta expansión.

Los resultados del estudio confirman que los países con alta volatilidad económica o acceso limitado a servicios financieros muestran no solo los mayores niveles de adopción, sino también las tasas de crecimiento más aceleradas.

