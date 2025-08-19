Minería y litio en Catamarca: el salto de una empresa de Mendoza al escenario global

Mientras Mendoza espera que se destrabe la actividad minera , las empresas locales se siguen destacando como proveedoras de los diversos proyectos de la minería nacional . Ahora es el turno de Grupo Halpern , que fue seleccionado como proveedor para el proyecto de litio “Expansión Fénix” , liderado por la minera internacional Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto , provincia de Catamarca .

La compañía mendocina será responsable de suministrar sistemas de tuberías en PEAD y PVC , accesorios , equipos de medición y soluciones de filtrado y control de agua , elementos esenciales para la operación interna de la planta de procesamiento de litio .

El proyecto, que representa una inversión estimada entre 640 y 1.400 millones de dólares , prevé la construcción de una segunda planta de carbonato de litio . Se trata del segundo desarrollo minero aprobado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y del cuarto proyecto minero en el país, con objetivos ambiciosos: alcanzar una producción de 100.000 toneladas anuales de litio para 2030 .

“Este acuerdo nos posiciona dentro del exigente ecosistema minero y nos permite poner en valor todo el conocimiento técnico que desarrollamos en las últimas décadas en torno a la conducción eficiente del agua ”, afirmó Sebastián Halpern , presidente de Grupo Halpern .

Experiencia en soluciones hídricas

Con más de 20 años de trayectoria en conducción y filtrado de agua, sistemas de riego tecnificado y desarrollo de infraestructura hídrica, Grupo Halpern cuenta con un historial sólido en la región de Cuyo. La compañía ha implementado proyectos de derivación, distribución y tratamiento de agua tanto en áreas rurales como en parques industriales. Entre sus logros recientes destaca la primera planta de fabricación de tubos de PVC del oeste argentino, así como soluciones de reutilización de aguas grises y control en tiempo real del uso hídrico.

“Tenemos la experiencia técnica, la capacidad operativa y la infraestructura para aportar valor en ambientes de alta exigencia como la minería de altura. Estamos asociados a empresas internacionales de primer nivel y listos para responder con soluciones integrales”, subrayó Federico Ortega, gerente comercial del Grupo.

Desafíos logísticos en altura

El Salar del Hombre Muerto, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a más de 90 kilómetros de Antofagasta de la Sierra, representa un desafío logístico y operativo significativo. La ubicación remota y las condiciones extremas para el transporte y montaje de infraestructura requieren experiencia en ejecución de proyectos en entornos de alta complejidad, un factor que Grupo Halpern considera una oportunidad para demostrar su capacidad y abrirse a futuros contratos mineros.

Si bien aún no se ha definido una fecha formal de inicio, la empresa ya trabaja en la planificación y proyección de servicios y proyecta la creación de 10 a 20 puestos de trabajo directos y más de 60 empleos indirectos.

Soluciones integrales para minería y agricultura

Grupo Halpern no se limita al proyecto Fénix. La compañía participa en iniciativas mineras en San Juan, como Veladero y Gualcamayo, donde ha implementado sistemas de filtración de agua y soluciones para valles de lixiviación. La empresa promueve un enfoque técnico y responsable del uso del agua, elemento crítico tanto en minería como en agricultura.

“Estamos convencidos de que la minería, como la agricultura, necesita un enfoque técnico, responsable y eficiente del uso del agua. Es allí donde Halpern puede marcar una diferencia”, concluyó Hernán Norando, CEO de Grupo Halpern.

Salar del Hombre Muerto: epicentro del litio argentino

En el límite septentrional y occidental de las provincias de Catamarca y Salta se encuentra el Salar del Hombre Muerto, un imponente depósito de litio que debe su nombre a una tumba hallada junto al salar en la década de 1920 por el geólogo Luciano Catalano.

Con una superficie de 588 kilómetros cuadrados, este salar no sólo es uno de los más extensos del país, sino también uno de los más estratégicos dentro del Triángulo del Litio, la región que comparten Argentina, Bolivia y Chile, que concentra más del 60% de las reservas mundiales del mineral clave para la transición energética.

De los primeros estudios al boom minero

Los antecedentes productivos del salar se remontan a los años noventa, cuando Fabricaciones Militares llevó adelante los primeros estudios y el Estado nacional transfirió la concesión a la provincia de Catamarca. En 1997, la estadounidense FMC Lithium, a través de su filial Mineras del Altiplano, comenzó a operar de manera sostenida.

Desde entonces, la zona se consolidó como un enclave de relevancia internacional, donde hoy participan compañías de diversos orígenes, como la coreana Posco, la canadiense Lithium South y la australiana Galan Lithium.

Producción por etapas

La hoja de ruta de la empresa minera es ambiciosa. La primera producción de cloruro de litio está prevista para el primer semestre de 2025, con una capacidad estimada de 5.400 toneladas anuales de litio equivalente (LCE).

Según el Estudio de Factibilidad Definitiva, la fase 2 elevaría la producción a 21.000 toneladas en 2026, la fase 3 a 40.000 toneladas en 2028, y la fase 4 a 60.000 toneladas en 2030, incorporando además recursos del proyecto Candelas.

Argentina en el mapa global

La relevancia del Salar del Hombre Muerto se enmarca en un escenario internacional en el que Argentina ocupa una posición clave. El país es hoy el cuarto productor mundial de litio, detrás de Australia, Chile y China. Además, figura tercero en reservas comprobadas y segundo en recursos identificados, lo que refleja su potencial aún no explotado.

Pese a contar con medio centenar de proyectos en distintas etapas de desarrollo, apenas tres se encuentran en producción efectiva. De ellos, el Hombre Muerto es el que más aporta al flujo exportador, con destinos tan diversos como Rusia, China, Inglaterra, Alemania y Países Bajos, además de abastecer a industrias automotrices que lideran el proceso global de electrificación.