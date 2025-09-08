Techo salarial en paritarias

Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

Paritarias congeladas, recesión y competencia de productos importados preocupan la Unión Empleados de Comercio. Alertan sobre un escenario incierto.

Un escenario económico complejo para el comercio en San Rafael
Un escenario económico complejo para el comercio en San Rafael
Foto: Archivo / Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El secretario general de la Unión Empleados de Comercio (UEC), Luis Lucchesi, advirtió la crítica situación que atraviesa el sector en Mendoza y el país. En diálogo con NOTICIERO ANDINO, el dirigente cuestionó el tope salarial fijado por el Gobierno nacional y advirtió que ya hay empresas que evalúan suspender empleados por la fuerte recesión y caída de ventas.

San Rafael: incierto panorama económico para UEC

“Estamos en un momento bastante complejo donde no se le encuentra el eje a la economía, donde nos encontramos con un gobierno que nos puso un techo a las paritarias”, señaló Lucchesi. El dirigente explicó que el acuerdo vigente contempla paritarias del 1% mensual y un monto fijo de 40.000 pesos. “Se acordó la primera paritaria abril a junio y después se hizo de julio a diciembre”, precisó.

Lee además
El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
10 de Julio de 2025, centro de Mendoza, comercios, ventas, compras, ropa, descuentos, ofertas, rebajas, promociones, cuotas, efectivo, tarjetas
El comercio electrónico y las importaciones impactan negativamente en el sector comercial de la provincia.

El comercio electrónico y las importaciones impactan negativamente en el sector comercial de la provincia.

Para la UEC, el problema central radica en la negativa del Estado nacional a homologar acuerdos entre sindicatos y empresarios. “Es algo que no entendemos, que cuando el sector empresario y sindical están pactando paritarias privadas, que no es dinero del Estado nacional, este no quiera firmar pensando que se le va a ir la inflación”, criticó.

Lucchesi también cuestionó las declaraciones de funcionarios nacionales: “Por ahí escuchamos al ministro de Economía o al presidente del Banco Nación, que decían que las paritarias iban un 14% adelante de la inflación. Es una cosa absurda. Parece que estuviéramos en otro país. El empleado nos dice el 1% y 40.000 pesos. No es nada”.

La situación, explicó el dirigente de San Rafael, es doblemente difícil: “Nos ponemos en el lugar del que tiene que pagar los sueldos, se le complica. Y el que tiene que cobrar, no le rinde. Este es el tema”.

La recesión golpea a empresas y trabajadores

Desde la entidad gremial ya se han atendido casos de empresas que advierten sobre su imposibilidad de sostener los pagos: “Hemos atendido empresas donde nos están planteando de que 'se les está terminando la nafta'. Estamos hablando de empresas que quieren empezar a suspender gente en el comercio local”.

Embed - SAN RAFAEL: INCIERTO PANORAMA ECONÓMICO PARA LA U.E.C.

Lucchesi remarcó además el impacto de las importaciones y del comercio electrónico en el mercado interno. “Tenemos el país vecino que la gente va, hace turismo y se trae. No todo el mundo puede hacerlo, pero ya por las páginas te compran importado. Esto de electrodoméstico, lo que es blanco, heladera, lavarropa, ya se puede traer de Chile”, explicó.

El gremialista señaló que esta situación ya fue vivida en etapas anteriores: “Esta película ya la hemos visto. Nuestra industria se está quedando y está cerrando justamente por esto, porque conviene más traer de afuera que producir acá”.

En cuanto al panorama nacional, contó: “Hoy vengo llegando de Buenos Aires, que hemos tenido reunión en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), y uno también lo ve allá. En Buenos Aires veíamos el tema del turismo extranjero que había, brasileros, europeos. Ahora no se ve y sí se ven locales desocupados. En la práctica hay una recesión muy grande, es lamentable”.

Temas
Seguí leyendo

Las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa en septiembre 2025

Mercado en tensión: fuerte caída de acciones y bonos tras la derrota de LLA en Buenos Aires

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

ANSES: quiénes cobran este lunes 8 de septiembre de 2025

Máxima producción de petroleo del siglo y récord en gas: las proyecciones para Argentina

Tomate agroecológico desde Lavalle: la experiencia de una cooperativa que produce salsa y fresco

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Emprendedores mendocinos que cambian vidas: cómo proyectos locales transforman comunidades

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Patrullajes preventivos en el Gran Mendoza resultaron enonce aprehensiones
Policía de Mendoza

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.
Celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas

Por Natalia Mantineo
La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Por Pablo Segura
Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires video
Elecciones 2025

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

Por Florencia Martinez del Rio