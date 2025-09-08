La apicultura en Mendoza, un motor económico, educativo y ecológico fundamental de la región

La apicultura es fundamental en Mendoza por su valor económico y ecológico. Miles de familias participan en el cuidado de abejas, consolidando un sector clave para la agricultura familiar. La Expo Apícola 2025 , organizada por el Consejo Apícola y la Municipalidad de Lavalle el 5 y 6 de septiembre, destacó la relevancia de la actividad.

La Expo desarrollada en Villa Tulumaya resaltó la relevancia de la apicultura , fomentando al mismo tiempo el consumo de miel y sus derivados locales. La muestra también promovió la educación y la investigación , así como la participación de jóvenes en la actividad.

Mercado cambiario Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de septiembre de 2025

La agenda incluyó disertaciones sobre apicultura , cuidado del medio ambiente, integración de jóvenes y experiencias de escuelas agrotécnicas. Sitio Andino recorrió la Expo y dialogó con productores, comerciantes y educadores, donde se destacó la importancia de políticas públicas que impulsen la actividad.

La actividad estuvo impulsada por la Municipalidad de Lavalle y el Consejo Apícola

En la Expo participaron estudiantes de sexto año de la escuela técnica Elena Elvira Imazio de Cavagnola , ubicada en 3 de mayo de Lavalle. Según el docente Darío Romero, la escuela tiene orientación en alimentos y los estudiantes elaboran productos bajo normas de higiene y seguridad .

“Con miel hemos estado haciendo algunos caramelos, y justamente esta semana empezamos con sexto año a trabajar el tema miel en la currícula”, explicó Romero. La escuela cuenta con un extractor de miel manual y espacios equipados para elaborar productos endulzados.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel Estudiantes de la escuela técnica Elena Elvira Imazio de Cavagnola Foto: Yemel Fil

Los alumnos también participan en la venta de lo que elaboran: “Vendemos los productos que elaboramos para poder seguir brindando mejor educación a los chicos que ingresan”, señaló uno de los estudiantes. El proceso se realiza bajo buenas prácticas de manufactura (BPM), con rotulación correcta y supervisión en laboratorio y cocina.

Experiencia de productores familiares

La Expo reflejó el desarrollo de productores locales y la producción de miel orgánica. Patricia Moreira, de Las 3M en San Luis, contó: “Empezamos con 10 o 15 colmenas, y ahora estamos cerca de las 300. Nuestra miel se caracteriza por el color oscuro, porque predomina algarrobo, chañar, lucío, poleo y ajaría”.

Las colmenas se encuentran en zonas poco intervenidas, permitiendo a las abejas trabajar con flora autóctona. “Nuestra miel está etiquetada y autorizada por la municipalidad, quienes hacen la inspección para mantener la calidad”, agregó Moreira. Destacó los desafíos del clima: “A veces la lluvia o los vientos afectan a las abejas, pero seguimos con la tradición familiar y la mejora continua”.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel La Expo Apícola 2025 contó con gran participación juvenil y la presencia de escuelas agrotécnicas Foto: Yemel Fil

Apoyo institucional y capacitación

Mariana Díaz Valentín, del INTA Lavalle, explicó: “Estamos impulsando la formación de nuevos jóvenes apicultores con un curso teórico-práctico que comenzó en julio y se extenderá hasta noviembre. Se han inscrito más de 45 personas, y buscamos que sea una alternativa económica vinculada al desarrollo local”.

El INTA trabaja con escuelas agrotécnicas, generando vínculos y capacitaciones sostenidas. “Tenemos un convenio con la escuela Alberti y desarrollamos parcelas demostrativas para que los alumnos y productores conozcan variedades de cultivos y tecnología aplicada en el manejo del sector”, agregó Díaz Valentín.

Insumos y herramientas para la apicultura

El suministro de insumos es fundamental. En la Expo, Apícola Carmisciano ofreció alzas, criaderos y núcleos según las necesidades de cada productor. Los productos respetan medidas estándar para compatibilidad con la maquinaria.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel En la Expo Apícola 2025 participaron puestos que comercializan los insumos necesarios para llevar con éxito la actividad del apicultor. Foto: Yemel Fil

Por su parte, Matías Fernández, de Apícola Gerfer, explicó: “ Fabricamos ahumadores para tranquilizar la abeja al abrir la colmena. También ofrecemos alambres, pinzas, palancas y tanques para extracción y envasado de miel. Cada apicultor tiene preferencias diferentes, así que adaptamos los productos según sus necesidades”.

Los ahumadores permiten inspeccionar la colmena con seguridad: “El humo calma a las abejas, y uno puede revisar la producción de miel y la postura de la reina sin que se alteren”, indicó Fernández.

Innovación y cooperación en la Expo Apícola

La Expo Apícola 2025 reunió a productores, carpinteros, comerciantes, investigadores, educadores y jóvenes. El evento organizado por la Municipalidad de Lavalle y el Consejo Apícola mostró la articulación entre producción, comercialización y educación.

La actividad combinó tradición familiar, innovación tecnológica y formación educativa. La Expo permitió visibilizar la apicultura, consolidar el cooperativismo y fomentar un desarrollo productivo y sostenible en Mendoza.