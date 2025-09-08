EXPO APÍCOLA EN LAVALLE

La apicultura en Mendoza, un motor económico, educativo y ecológico fundamental de la región

La Expo Apícola 2025 ofreció un espacio clave para impulsar el consumo de miel, la capacitación de jóvenes y la cooperación entre los actores del sector.

La apicultura en Mendoza, un motor económico, educativo y ecológico fundamental de la región

La apicultura en Mendoza, un motor económico, educativo y ecológico fundamental de la región

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

La apicultura es fundamental en Mendoza por su valor económico y ecológico. Miles de familias participan en el cuidado de abejas, consolidando un sector clave para la agricultura familiar. La Expo Apícola 2025, organizada por el Consejo Apícola y la Municipalidad de Lavalle el 5 y 6 de septiembre, destacó la relevancia de la actividad.

La Expo desarrollada en Villa Tulumaya resaltó la relevancia de la apicultura, fomentando al mismo tiempo el consumo de miel y sus derivados locales. La muestra también promovió la educación y la investigación, así como la participación de jóvenes en la actividad.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de septiembre de 2025
Acciones del gobierno. video
Acciones

Autoridades destacan operativos contra abigeato y carne ilegal en Mendoza
5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel
La actividad estuvo impulsada por la Municipalidad de Lavalle y el Consejo Apícola

La actividad estuvo impulsada por la Municipalidad de Lavalle y el Consejo Apícola

La agenda incluyó disertaciones sobre apicultura, cuidado del medio ambiente, integración de jóvenes y experiencias de escuelas agrotécnicas. Sitio Andino recorrió la Expo y dialogó con productores, comerciantes y educadores, donde se destacó la importancia de políticas públicas que impulsen la actividad.

Educación y formación agrotécnica

En la Expo participaron estudiantes de sexto año de la escuela técnica Elena Elvira Imazio de Cavagnola, ubicada en 3 de mayo de Lavalle. Según el docente Darío Romero, la escuela tiene orientación en alimentos y los estudiantes elaboran productos bajo normas de higiene y seguridad.

“Con miel hemos estado haciendo algunos caramelos, y justamente esta semana empezamos con sexto año a trabajar el tema miel en la currícula”, explicó Romero. La escuela cuenta con un extractor de miel manual y espacios equipados para elaborar productos endulzados.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel
Estudiantes de la escuela técnica Elena Elvira Imazio de Cavagnola

Estudiantes de la escuela técnica Elena Elvira Imazio de Cavagnola

Los alumnos también participan en la venta de lo que elaboran: “Vendemos los productos que elaboramos para poder seguir brindando mejor educación a los chicos que ingresan”, señaló uno de los estudiantes. El proceso se realiza bajo buenas prácticas de manufactura (BPM), con rotulación correcta y supervisión en laboratorio y cocina.

Experiencia de productores familiares

La Expo reflejó el desarrollo de productores locales y la producción de miel orgánica. Patricia Moreira, de Las 3M en San Luis, contó: “Empezamos con 10 o 15 colmenas, y ahora estamos cerca de las 300. Nuestra miel se caracteriza por el color oscuro, porque predomina algarrobo, chañar, lucío, poleo y ajaría”.

Las colmenas se encuentran en zonas poco intervenidas, permitiendo a las abejas trabajar con flora autóctona. “Nuestra miel está etiquetada y autorizada por la municipalidad, quienes hacen la inspección para mantener la calidad”, agregó Moreira. Destacó los desafíos del clima: “A veces la lluvia o los vientos afectan a las abejas, pero seguimos con la tradición familiar y la mejora continua”.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel
La Expo Apícola 2025 contó con gran participación juvenil y la presencia de escuelas agrotécnicas

La Expo Apícola 2025 contó con gran participación juvenil y la presencia de escuelas agrotécnicas

Apoyo institucional y capacitación

Mariana Díaz Valentín, del INTA Lavalle, explicó: “Estamos impulsando la formación de nuevos jóvenes apicultores con un curso teórico-práctico que comenzó en julio y se extenderá hasta noviembre. Se han inscrito más de 45 personas, y buscamos que sea una alternativa económica vinculada al desarrollo local”.

El INTA trabaja con escuelas agrotécnicas, generando vínculos y capacitaciones sostenidas. “Tenemos un convenio con la escuela Alberti y desarrollamos parcelas demostrativas para que los alumnos y productores conozcan variedades de cultivos y tecnología aplicada en el manejo del sector”, agregó Díaz Valentín.

Insumos y herramientas para la apicultura

El suministro de insumos es fundamental. En la Expo, Apícola Carmisciano ofreció alzas, criaderos y núcleos según las necesidades de cada productor. Los productos respetan medidas estándar para compatibilidad con la maquinaria.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel
En la Expo Apícola 2025 participaron puestos que comercializan los insumos necesarios para llevar con éxito la actividad del apicultor.

En la Expo Apícola 2025 participaron puestos que comercializan los insumos necesarios para llevar con éxito la actividad del apicultor.

Por su parte, Matías Fernández, de Apícola Gerfer, explicó: “ Fabricamos ahumadores para tranquilizar la abeja al abrir la colmena. También ofrecemos alambres, pinzas, palancas y tanques para extracción y envasado de miel. Cada apicultor tiene preferencias diferentes, así que adaptamos los productos según sus necesidades”.

Los ahumadores permiten inspeccionar la colmena con seguridad: “El humo calma a las abejas, y uno puede revisar la producción de miel y la postura de la reina sin que se alteren”, indicó Fernández.

Innovación y cooperación en la Expo Apícola

La Expo Apícola 2025 reunió a productores, carpinteros, comerciantes, investigadores, educadores y jóvenes. El evento organizado por la Municipalidad de Lavalle y el Consejo Apícola mostró la articulación entre producción, comercialización y educación.

La actividad combinó tradición familiar, innovación tecnológica y formación educativa. La Expo permitió visibilizar la apicultura, consolidar el cooperativismo y fomentar un desarrollo productivo y sostenible en Mendoza.

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel
La Expo Apícola 2025 tuvo lugar los días 5 y 6 de septiembre en Villa Tulumaya de Lavalle

La Expo Apícola 2025 tuvo lugar los días 5 y 6 de septiembre en Villa Tulumaya de Lavalle

Temas
Seguí leyendo

El rol de las escuelas agrotécnicas en la formación de jóvenes protagonistas del desarrollo regional

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Patrullajes preventivos en el Gran Mendoza resultaron enonce aprehensiones
Policía de Mendoza

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas.
Celebración

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas

Por Natalia Mantineo
La policía de Mendoza intervino en un caso de robaruedas. 
prevención del delito

Operativos de la Policía de Mendoza: ocho detenidos y secuestro de armas

Por Pablo Segura
Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires video
Elecciones 2025

Las críticas de Alfredo Cornejo a la estrategia de Milei tras perder en la provincia de Buenos Aires

Por Florencia Martinez del Rio