Estudio

Empleo: las empresas siguen reduciendo personal ante la caída de la demanda

Un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre la situación de las empresas y la pérdida de fuentes de empleo.

Empleo: las empresas siguen reduciendo personal ante la caída de la demanda

Empleo: las empresas siguen reduciendo personal ante la caída de la demanda

Por Sitio Andino Economía

Según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la reducción de personal se ubicó por encima de la disminución de turnos en julio, lo que sugiere que las empresas avanzan en recortes de empleo frente a la caída de la demanda y de la producción.

El último informe de Indicadores Industriales y Expectativas señaló que “en julio aumentó la cantidad de empresas que redujeron su nivel de empleo” comparado con el informe anterior realizado en mayo y también respecto de julio del año pasado.

Lee además
Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica
CADA 2 DE SEPTIEMBRE

Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica

“Es el máximo nivel de proporción de empresas con caída en la serie, casi igualando el valor de abril de 2024; por primera vez en los últimos cuatro relevamientos, la reducción de personal (19,4%) se ubicó por encima de la disminución de turnos, lo que sugiere que las empresas avanzan hacia recortes de empleo como siguiente instancia de adaptación”, señaló la UIA.

Informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre el empleo

En julio, el 36,3% de las empresas redujo su producción respecto al promedio del segundo trimestre del año, frente a un 21,8% que registró incrementos. En ventas, el 43,5% reportó bajas y solo el 18,6% subas. En exportaciones, las caídas alcanzaron al 30,5% de las empresas, mientras que las alzas llegaron al 16,6%, reduciéndose la brecha respecto del relevamiento anterior.

En empleo, el 24,4% de las firmas redujo su dotación de personal, alcanzando el nivel más alto de la serie (similar al de abril de 2024). Además, las compañías que implementaron recortes de personal alcanzó el 19,4%, una cifra que creció durante los últimos cuatro relevamientos, mientras que las empresas que ajustaron turnos llegó al 18,9%.

La caída de la demanda interna se ubicó como la principal preocupación empresarial (40,1%), principalmente la vinculada a otras industrias (22,5%), correspondiendo el 17,6% a la demanda de los hogares. En segundo lugar se ubicó el aumento de costos (21,4%), con el laboral como principal factor, seguido por las dificultades para competir con productos importados (19%).

En cuanto a las expectativas, se moderó el optimismo hacia el futuro, con una menor proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica empresarial (48,6% versus 57,8% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (46,4% versus 52,2%) y a nivel país (53,1% versus 64,3%).

El 39,6% de las empresas tuvo necesidad de un crédito bancario, pero el 42,8% no accedió al monto requerido.

“Esta restricción es mayor en las pequeñas y medianas empresas, mientras que todas las grandes lograron financiamiento total o parcial. Altas tasas de interés e incertidumbre macroeconómica fueron señaladas como los principales obstáculos”, detalló el informe.

De acuerdo con lo relevado en julio, el 44,1% de las empresas tiene dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifa de servicios públicos, impuestos. Este porcentaje supera al de los últimos cuatro relevamientos.

Por otra parte, aumentó la proporción de empresas que perciben un deterioro frente al año pasado. Las expectativas para el próximo año se moderaron, con una menor proporción de empresas que prevé una mejora en la situación económica de la empresa, en su sector de actividad y a nivel país. Así, se observó una tendencia decreciente en el último periodo.

Temas
Seguí leyendo

Aumento de salario en septiembre: qué sectores logran ganarle a la inflación y cuáles quedan atrás

Día de la Industria 2025: la UIA alerta por caída de producción y empleo

El futuro del empleo: la capacitación como respuesta a un mercado en plena transformación

Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Milei ratificó que no se moverá "ni un milímetro" y el FMI lo respaldó

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí la cotización del dólar blue en Mendoza para compra y venta. A cuánto opera dólar oficial, dólar Banco Nación y MEP tras la intervención del BCRA.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

El robo ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. 
mirá los videos

Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad

Te Puede Interesar

La Justicia provincial decidió sobreseer a la docente acusada
Sobreseída

Docente acusada de abuso en Tupungato: la Justicia confirmó su inocencia

Por Abigail Romo
Los modelos entregados por las autoridades a estudiantes de la casa de altos estudios
Del delito a las aulas

Estudiantes mendocinos recibieron celulares recuperados del contrabando

Por Sitio Andino Sociedad
INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno
Ajuste en el Estado

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez