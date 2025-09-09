Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza.

Con el objetivo de homenajear a quienes trabajan la tierra y producen alimentos , cada año en Argentina se celebra el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario . Se trata de un reconocimiento a la labor de quienes se dedican a la preparación del suelo, la siembra, el cuidado de los cultivos y la cosecha.

Este día fue establecido por el Decreto 23.317 , firmado el 28 de agosto de 1944, que fijó el 8 de septiembre como fecha de celebración en todo el país , en honor a los agricultores y a la actividad agrícola como motor económico y cultural.

La elección de la fecha no fue casual: coincide con la fundación de la primera colonia agrícola del territorio argentino , creada en 1856 en la localidad de Esperanza , provincia de Santa Fe.

Para comprender la importancia de este hecho, es necesario situarse en el contexto histórico: Justo José de Urquiza, primer presidente de la Confederación Argentina, impulsaba políticas destinadas a consolidar el territorio y promover la producción. Con una visión de desarrollo, fomentó la llegada de inmigrantes europeos para poblar tierras deshabitadas y promover la agricultura como eje económico .

agricultor, campo, cosecha, agricultura.jpg Cada 8 de septiembre se celebra el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario

De esta manera, familias provenientes principalmente de Francia, Suiza y Alemania dieron origen a la Colonia Esperanza, concebida como un espacio de convivencia comunitaria y de producción agrícola. La colonia logró consolidarse con el tiempo, alcanzando buenos resultados económicos y convirtiéndose en modelo para la creación de nuevas comunidades agrícolas en distintas regiones del país.

Su producción inicial estuvo centrada en trigo, maíz y otros cereales, materias primas que pronto comenzaron a exportarse y sentaron las bases de la agricultura argentina moderna.

En definitiva, la fundación de la Esperanza fue un hito clave para el desarrollo nacional: permitió la creación de empleos, la integración de comunidades inmigrantes y el fortalecimiento de una identidad ligada al trabajo rural. También marcó el inicio del camino que posicionó a la agricultura argentina como una de las más importantes del mundo y como uno de los motores de la economía nacional.

Agricultura y productores agropecuarios en Mendoza

La conmemoración del Día de la Agricultura invita también a reflexionar sobre la situación actual del sector en el país y en la provincia Mendoza. De acuerdo a Diego Montón, referente de la Mesa Agroalimentaria, la provincia tiene una historia fuertemente vinculada a las colonias agrícolas. En paralelo al proceso de la Colonia Esperanza, muchos mendocinos accedieron a tierras y a derechos de riego gracias a créditos estatales, lo que permitió poblar la ruralidad con colonias productivas.

Sin embargo, la realidad de los agricultores hoy muestra signos de alarma. Montón recuperó datos del último informe del CIPAF del INTA que revelan que entre 2002 y 2018 Mendoza perdió un 31,5% de sus agricultores familiares, lo que equivale a unas 10.000 familias que debieron abandonar la producción.

Este retroceso es especialmente grave porque la agricultura familiar genera más empleo por superficie cultivada que otros modelos productivos. Además, los pequeños productores representan más del 50% del total de agricultores de la provincia. “Se trata del sector mayoritario, y hoy está siendo claramente golpeado”, señaló Montón en diálogo con Sitio Andino. El panorama se complejiza ante el aumento de costos básicos –irrigación, energía, combustible, semillas y agroquímicos– frente al estancamiento de los precios que reciben los productores en finca.

En este contexto, el Día de la Agricultura no solo sirve para valorar la historia y el aporte de quienes trabajan la tierra, sino también para visibilizar los desafíos actuales y la necesidad de políticas que fortalezcan a un sector de gran importancia para la economía e historia nacional.