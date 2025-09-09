La provincia de Mendoza apoyó el ingreso de YPF a un programa clave para el sector petrolero

La provincia de Mendoza apoyó a YPF para su adhesión al Programa de Desarrollo de Proveedores del Consejo Federal de Inversiones (CFI) . La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se sumó a otros gobernadores que para integrar a las pymes locales en la cadena de valor.

"En Mendoza venimos trabajando en programas de proveedores para minería y energía del CFI , y ahora YPF se suma a este esquema. Queremos que las empresas locales tengan la formación y capacitación necesaria, para que puedan acceder a financiamiento y mejorar sus procesos", expresó la ministra vía X.

Los gobernadores que también firmaron el acta son los de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro , Alberto Weretilneck; como también el vicepresidente de Supply Chain de YPF S.A ., Walter Actis; y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

"Con este acuerdo fortalecemos la cadena de valores locales , promovemos la integración de proveedores pymes y generamos nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de nuestra provincia", explicó Latorre.

Junto a los Gobernadores @Rolo_Figueroa y @WeretilneckOK firmamos la adhesión de @YPFoficial al Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI, con el objetivo de seguir fortaleciendo a las pymes provinciales. pic.twitter.com/8aEWj4P1me

La ministra dijo que Mendoza ya trabaja en programas de proveedores del CFI para minería y energía. “En este caso, la escuela de proveedores de YPF se incorpora a este esquema, en el cual se busca que las pymes de las provincias productoras de hidrocarburos de la Argentina tengan la formación y la capacitación, tanto para desarrollar sus actividades propias, como para conseguir financiamiento o para realizar mejoras”, explicó la ministra.

El acta establece el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer las cadenas de valor locales, fomentar la integración de proveedores PyME y consolidar un esquema de cooperación federal que contribuya al desarrollo productivo, con el objetivo de articular políticas provinciales y estrategias empresariales que generen nuevas oportunidades para proveedores regionales vinculados a oil & gas.

El acuerdo implica consolidar redes empresariales regionales, dinamizar la economía local e impulsar inversiones que generen empleo de calidad en las provincias productoras como Mendoza.