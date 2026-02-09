Seguro agrícola: el Gobierno de Mendoza adelantó pagos por $1.754 millones a productores afectados

El Gobierno de Mendoza , a través del Ministerio de Producción , anunció el anticipo de pagos del seguro agrícola por $1.754 millones , destinados a 279 productores cuyas economías se vieron afectadas por las últimas contingencias climáticas registradas en distintos puntos de la provincia.

El anuncio se realizó durante un acto oficial llevado a cabo esta tarde en el departamento de San Rafael , con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado ; los ministros de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema ; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner ; y el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte .

Estar en el territorio y escuchar a cada productor es lo que nos permite decidir bien. Por eso el Fondo Compensador y el seguro agrícola son claves para el sur mendocino. Después de una tormenta, el productor necesita una respuesta rápida para volver a empezar. Hoy esa herramienta existe.

Desde el Ministerio de Producción se detalló que 279 productores recibirán el pago de manera directa en sus cuentas bancarias, por un monto total de $1.754 millones. Al respecto, el ministro Vargas Arizu señaló que “por segundo año consecutivo los productores del sur provincial han entendido que el seguro agrícola es la mejor solución para el riesgo agrícola. Esta temporada fueron 4000 los productores del sur que se adhirieron a la herramienta”.

Del total de beneficiarios, 252 productores pertenecen al Oasis Sur, lo que representa el 89,6% de quienes percibirán el anticipo. Los 27 restantes corresponden a otras zonas productivas de la provincia.

Si bien el reglamento establecía como plazo máximo el mes de marzo, el Ministerio de Producción resolvió adelantar los pagos a aquellos productores adheridos que registraron daños del 90% o más en la totalidad de sus propiedades y cultivos.

Seguro agrícola, obras y acompañamiento territorial

Sobre esta decisión, el ministro Mema afirmó: “Estamos adelantando el pago del Seguro Agrícola para los productores que sufrieron daños por heladas y granizo, cumpliendo con una respuesta concreta en un momento muy difícil para la producción. Pero además de asistir, vinimos a escuchar a más de 200 productores, porque sabemos que este es un tiempo crítico y que el trabajo conjunto es la clave para sostener la actividad y planificar lo que viene”.

Y agregó que “al mismo tiempo, seguimos avanzando en obras estructurales que durante muchos años estuvieron postergadas. Las plantas potabilizadoras y depuradoras de San Rafael están en ejecución y permitirán mejorar la calidad y la estabilidad del servicio. Estas inversiones incluyen la ampliación de las tomas, nuevos sistemas de filtrado y el recambio progresivo de redes que tienen entre 40 y 50 años de antigüedad, con el objetivo de reducir interrupciones y garantizar un sistema más confiable para los próximos años”.

Embed - PAGO ANTICIPADO DEL FONDO COMPENSADOR AGRÍCOLA

En cuanto a la distribución territorial de los beneficiarios, se informó que 161 productores son de San Rafael (58%), 91 de General Alvear (33%) y 27 del resto de la provincia (9%).

Respecto del impacto de los fenómenos climáticos en la producción mendocina, Vargas Arizu sostuvo que “lo ideal es adaptar la producción al clima y no el clima a la producción por eso desde el Gobierno de Mendoza fomentamos la ruralidad, es decir que la gente se quede en el campo, que siga trabajando y que busque las mejores alternativas”.

En relación con las herramientas disponibles para la protección de los cultivos, el ministro explicó que “en la actualidad los productores además de adherirse al Fondo Compensador, con el que pueden recibir hasta $2 millones por hectárea dependiendo de la superficie cubierta y el daño ocurrido en sus cultivos, pueden colocar malla antigranizo, coberturas contra las heladas, riego subarbóreo, por goteo o ventiladores que mueven el aire, entre otras herramientas”.

image Productores del sur, los más impactados por los daños.

Experiencias en primera persona

Por último, dos productoras del sur provincial compartieron su experiencia. María Fernanda Juárez, productora de Cañada Seca, destacó que “el seguro agrícola es algo accesible y ojalá no cayera granizo ni helada, pero lamentablemente vivimos en San Rafael una zona rodeada de diques y todos sabemos que es imposible evitar el tema de las tormentas con granizo”. Y enfatizó:

Por eso considero de vital importancia acceder al seguro agrícola porque es otra ayuda que, si bien no compensa el total de los daños pero sí ayuda a seguir trabajando en nuestras tierras.

En tanto, María del Carmen Pograniziki, de Jaime Prats, convocó especialmente a “todos los productores chicos a sumarse como yo al Fondo Compensador, porque es una gran ayuda que tenemos para seguir subsistiendo y trabajando nuestras fincas”.

Actualización de CBU para el cobro de compensaciones

Para continuar con la liquidación de las compensaciones, desde la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) solicitaron a los productores actualizar sus datos bancarios, con el objetivo de garantizar que los pagos se acrediten en tiempo y forma.

Este procedimiento se realiza cada temporada, a fin de registrar posibles cambios en la información y evitar demoras o inconvenientes en la transferencia de los fondos.

El trámite debe realizarse a través del sitio web de Contingencias Climáticas, donde los usuarios completan un formulario con los datos de la cuenta bancaria del titular del Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT) del establecimiento agrícola o, en caso de corresponder, de la sucesión que lo administra.

Las cuentas declaradas pueden ser aquellas en las que los titulares del RUT perciben haberes laborales, jubilaciones o pensiones. Además, se admite la utilización de billeteras virtuales (CVU).

La información bancaria es remitida al organismo encargado de efectuar las liquidaciones, con resguardo y confidencialidad de los datos consignados.

Para más información, los interesados pueden acercarse a las delegaciones y centros receptores de la DCC, de lunes a viernes de 8 a 13, o comunicarse telefónicamente a los siguientes números:

Sede central : 261 3854270

: 261 3854270 Delegación Este : 2634 420365

: 2634 420365 Delegación Valle de Uco : 261 7630940

: 261 7630940 Delegación Sur : 260 4438052

: 260 4438052 Oficina General Alvear: 2625 1563876

image El Gobierno provincial adelantó compensaciones tras fuertes daños productivos.

Ruta 143: adjudican una obra clave para la conectividad del sur

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143, en el tramo que conecta Pareditas con San Rafael, una intervención estratégica para mejorar la conectividad, potenciar el turismo y fortalecer la producción del sur provincial.

El proyecto contempla una inversión de $62.868 millones y se ejecutará entre 2025 y 2027, dividido en tres secciones. Los trabajos abarcarán el tramo entre la Ruta Provincial 150 y el arroyo seco Las Peñas, su continuidad hasta Pareditas (San Carlos) y el sector urbano comprendido entre la avenida Rawson y la rotonda del Cristo, en San Rafael.

Los dos primeros tramos tendrán un plazo estimado de 12 meses, mientras que la intervención urbana demandará 18 meses. Con 58 años de antigüedad y sin una intervención integral desde hace más de cuatro décadas, la obra permitirá renovar una de las principales trazas viales de la región, mejorando la seguridad vial y las condiciones de circulación.

Al respecto, el ministro Natalio Mema señaló: “Se trata de una obra imprescindible que logramos concretar luego de un proceso técnico y administrativo muy trabajado. Para avanzar, firmamos el convenio correspondiente con Vialidad Nacional (…) se realizó la licitación y finalmente se adjudicaron los tres tramos a distintas firmas”.

En esa línea, agregó: “Sabemos que convivir con la obra implicará incomodidades, especialmente en el tramo urbano, pero es un esfuerzo necesario después de muchos años sin intervenciones integrales. Esta inversión forma parte de un fuerte plan vial que la Provincia está ejecutando en el sur, con el objetivo de mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo y turístico de toda la región”.