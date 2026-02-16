16 de febrero de 2026
Buenos números

Carnaval en Mendoza: la provincia consolida su liderazgo turístico con más de 68.000 visitantes

Con una ocupación que superó el 85%, la provincia de Mendoza registró durante el feriado de Carnaval su mejor desempeño en tres años.

Carnaval en Mendoza: la provincia consolida su liderazgo turístico con más de 68.000 visitantes. Imagen de archivo

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El fin de semana largo de Carnaval ha ratificado la competitividad de la provincia de Mendoza en el mapa turístico nacional e internacional. Según datos proporcionados por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, la provincia alcanzó una ocupación promedio superior al 85%, superando las cifras registradas en 2025.

Asimismo, las autoridades indicaron que durante el feriado se movilizaron a Mendoza un total de 68.616 turistas que inyectó a la economía local la suma de $19.133.435.000, confirmando la relevancia del sector como motor del desarrollo provincial.

carnaval mendoza 2
Durante el Carnaval, más de 68 mil visitantes arribaron a la provincia de Mendoza.

Carnaval en Mendoza: radiografía del consumo y la estadía

De acuerdo con las mediciones del Observatorio Turístico del EMETUR, el perfil del visitante durante este receso se caracterizó por un gasto sostenido y una permanencia estable:

  • Gasto promedio diario: $94.249 por persona.

  • Estadía promedio: 3 días.

  • Total de turistas: 68.616 arribos.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que estos resultados posicionan a este Carnaval como el mejor de los últimos tres años. La funcionaria atribuyó el éxito a una combinación de factores estratégicos:

  • Sincronía regional: la coincidencia de feriados en varios países de Latinoamérica y el receso escolar estival en Argentina.

  • Efecto San Valentín: el solapamiento con el Día de los Enamorados potenció el consumo en gastronomía y hotelería.

  • Marca Mendoza: la continua promoción internacional que mantiene al destino visible en mercados clave.

"La fuerte apuesta a la promoción turística por parte del Gobierno hace que el destino aparezca en la góndola de diversos mercados y que miles de personas sigan eligiéndonos", señaló Testa.

carnaval en mendoza 3
San Rafael y Alta montaña, los destinos elegidos por los turistas.

Destinos con ocupación plena

Si bien el promedio provincial fue alto, ciertos puntos turísticos mostraron picos que rozaron la capacidad total, impulsados por la búsqueda de naturaleza y espejos de agua:

turismo en mendoza
El encuentro de motoqueros movilizó a miles de aficionados del país y del vecino país.

Agenda diversificada y beneficios al turista

El movimiento no se concentró solo en los polos tradicionales, sino que se distribuyó territorialmente gracias a las Vendimias departamentales (Godoy Cruz y Santa Rosa), festivales como el de la Cueca y el Damasco, y eventos de Carnaval en el Espacio Le Parc y General Alvear.

fiesta vendimia godoy cruz 2026 1
Muchos turistas aprovecharon para disfrutar de las últimas vendimias departamentales del 2026.

Asimismo, los programas de incentivos "Manso Menú", "Mansa Bodega" y "Manso Alojamiento" fueron determinantes para facilitar el acceso a experiencias de alta gama con precios promocionales, fomentando tanto el turismo externo como el consumo de los propios mendocinos.

