Sistema Penitenciario: continúa abierta la convocatoria para aspirantes de la provincia de Mendoza

Profesionales de la provincia de Mendoza pueden inscribirse de manera digital a la convocatoria del Sistema Penitenciario. Requisitos y plazos disponibles.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El Sistema Penitenciario de la provincia de Mendoza ratificó la apertura de la convocatoria para el “Curso de Aspirantes a Agentes Penitenciarios del Escalafón de Seguridad”. El proceso, orientado a fortalecer el cuerpo de seguridad de las unidades penales, se realizará íntegramente de manera digital a través de los canales oficiales del Gobierno provincial.

De acuerdo con lo referido por las autoridades, el trámite se realiza mediante un formulario digital o escaneando el código QR disponible en las publicaciones oficiales de la institución.

Proceso de selección y formación

Una vez finalizada la etapa de recepción de documentos, los postulantes iniciarán un proceso de selección que incluye:

  • Instancias de aptitud física.

  • Evaluaciones psicológicas.

  • Entrevistas personales.

Quienes superen estas fases ingresarán a un curso de preparación de seis meses. Según informaron desde el Instituto de Formación Penitenciaria, el diseño curricular tiene un enfoque interdisciplinario basado en competencias, buscando que los futuros agentes adquieran herramientas teóricas y prácticas para garantizar la seguridad y el tratamiento de las personas privadas de su libertad.

El plazo para entregar la documentación solicitada es hasta el 31 de marzo del 2026.

Documentación obligatoria

Para que la postulación sea válida, se debe enviar un archivo (preferentemente en formato PDF) con las siguientes 10 páginas:

  • DNI: Frente y reverso.

  • CUIL: Constancia emitida por ANSES.

  • Partida de Nacimiento: Actualizada y digital.

  • Título Secundario: Certificado analítico definitivo y legalizado.

  • Antecedentes Penales: Certificado provincial.

  • Certificado Médico: Debe indicar aptitud para test físico y estatura (mínimo exigido: 1,55 metros).

  • Junta Electoral: Constancia de no infractor.

  • Juicios Universales: Constancia oficial.

  • Deudores Alimentarios: Certificado de no inscripción en el registro.

  • Currículum Vitae: Con fotografía actualizada.

El cumplimiento de estos requisitos es el primer filtro excluyente para avanzar en la carrera penitenciaria.

