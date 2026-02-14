Siguen las "Mansas Promociones" con los mismos precios hasta el 31 de mayo

Tras el éxito de sus primeras ediciones, la iniciativa Mansas Promociones vuelve a apostar fuerte por el acceso a experiencias gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento a precios promocionales en toda la provincia de Mendoza .

En su etapa inicial, Manso Menú reunió hasta 150 restaurantes adheridos ; Mansa Bodega sumó 70 bodegas , mientras que Manso Alojamiento incorporó 100 establecimientos distribuidos en todo el territorio mendocino , consolidando una propuesta integral y federal.

La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli , explicó: “La extensión de las Mansas Promociones es una respuesta al gran interés que generaron tanto en mendocinos como en visitantes y fue acordada con el Consejo Consultivo de la Actividad Privada”.

Además, remarcó: “Nos permite seguir fortaleciendo el consumo interno y ofrecer experiencias de calidad a precios competitivos , en un contexto donde la decisión de viaje se define cada vez más por la relación precio–calidad”. Y concluyó: “Queremos que más mendocinos y turistas disfruten Mendoza durante más tiempo, con oportunidades concretas para viajar, salir a comer, recorrer bodegas y alojarse con propuestas accesibles y de calidad en toda la provincia”.

Sin título (2)

Gastronomía accesible en toda la provincia de Mendoza

Manso Menú ofrece menús cerrados especialmente diseñados para la campaña, disponibles en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de todas las regiones. Los menús completos pueden disfrutarse por hasta $35.000, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para visitantes como para residentes.

Bodegas de Mendoza ofrecen experiencias enoturísticas a precios promocionales

Tras el éxito gastronómico, se incorporó Mansa Bodega, que invita a descubrir la esencia del vino mendocino a través de experiencias enoturísticas únicas, con propuestas de hasta $15.000. Una oportunidad ideal para recorrer bodegas, conocer sus procesos y degustar etiquetas destacadas a valores accesibles.

Sin título (1)

Dormir en Mendoza: opciones de alojamiento accesibles

Manso Alojamiento completa la propuesta con una noche en habitación doble con desayuno incluido por un valor máximo de $100.000, con opciones desde $45.000. La iniciativa abarca distintas categorías y zonas turísticas, ampliando alternativas para escapadas y viajes de fin de semana.

Las tres promociones pueden consultarse en www.mendoza.tur.ar, donde se detallan los establecimientos adheridos y las condiciones de cada propuesta.

Estas acciones forman parte de la campaña Mendoza, Manso Destino, protagonizada por Mike Amigorena, que tuvo gran repercusión en redes sociales y obtuvo el Premio Fed a la mejor publicidad turística del país.