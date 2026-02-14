Siguen las "Mansas Promociones" con los mismos precios hasta el 31 de mayo

Tras el éxito de sus primeras ediciones, la iniciativa Mansas Promociones vuelve a apostar fuerte por el acceso a experiencias gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento a precios promocionales en toda la provincia de Mendoza.
Las Mansas Promociones siguen en Mendoza con gastronomía, bodegas y alojamiento a precios accesibles hasta mayo. Conocé todos los detalles en esta nota.
En su etapa inicial, Manso Menú reunió hasta 150 restaurantes adheridos; Mansa Bodega sumó 70 bodegas, mientras que Manso Alojamiento incorporó 100 establecimientos distribuidos en todo el territorio mendocino, consolidando una propuesta integral y federal.
La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli, explicó: “La extensión de las Mansas Promociones es una respuesta al gran interés que generaron tanto en mendocinos como en visitantes y fue acordada con el Consejo Consultivo de la Actividad Privada”.
Además, remarcó: “Nos permite seguir fortaleciendo el consumo interno y ofrecer experiencias de calidad a precios competitivos, en un contexto donde la decisión de viaje se define cada vez más por la relación precio–calidad”. Y concluyó: “Queremos que más mendocinos y turistas disfruten Mendoza durante más tiempo, con oportunidades concretas para viajar, salir a comer, recorrer bodegas y alojarse con propuestas accesibles y de calidad en toda la provincia”.
Manso Menú ofrece menús cerrados especialmente diseñados para la campaña, disponibles en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de todas las regiones. Los menús completos pueden disfrutarse por hasta $35.000, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para visitantes como para residentes.
Tras el éxito gastronómico, se incorporó Mansa Bodega, que invita a descubrir la esencia del vino mendocino a través de experiencias enoturísticas únicas, con propuestas de hasta $15.000. Una oportunidad ideal para recorrer bodegas, conocer sus procesos y degustar etiquetas destacadas a valores accesibles.
Manso Alojamiento completa la propuesta con una noche en habitación doble con desayuno incluido por un valor máximo de $100.000, con opciones desde $45.000. La iniciativa abarca distintas categorías y zonas turísticas, ampliando alternativas para escapadas y viajes de fin de semana.
Las tres promociones pueden consultarse en www.mendoza.tur.ar, donde se detallan los establecimientos adheridos y las condiciones de cada propuesta.
Estas acciones forman parte de la campaña Mendoza, Manso Destino, protagonizada por Mike Amigorena, que tuvo gran repercusión en redes sociales y obtuvo el Premio Fed a la mejor publicidad turística del país.