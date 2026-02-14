14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
De interés

Siguen las "Mansas Promociones" con los mismos precios hasta el 31 de mayo

Las Mansas Promociones siguen en Mendoza con gastronomía, bodegas y alojamiento a precios accesibles hasta mayo. Conocé todos los detalles en esta nota.

Siguen las Mansas Promociones con los mismos precios hasta el 31 de mayo

Siguen las "Mansas Promociones" con los mismos precios hasta el 31 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Tras el éxito de sus primeras ediciones, la iniciativa Mansas Promociones vuelve a apostar fuerte por el acceso a experiencias gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento a precios promocionales en toda la provincia de Mendoza.

En su etapa inicial, Manso Menú reunió hasta 150 restaurantes adheridos; Mansa Bodega sumó 70 bodegas, mientras que Manso Alojamiento incorporó 100 establecimientos distribuidos en todo el territorio mendocino, consolidando una propuesta integral y federal.

Lee además
Cómo está el Paso Los Libertadores y cuál es la situación de la caravana de motos.
Atención

Fin de semana XL: cómo está el Paso a Chile y por qué hay cientos de motos en la montaña
Más controles por Carnaval: Ambiente pone el foco en náutica e incendios
Prevención

Más controles por Carnaval: Ambiente pone el foco en náutica e incendios

La directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli, explicó: “La extensión de las Mansas Promociones es una respuesta al gran interés que generaron tanto en mendocinos como en visitantes y fue acordada con el Consejo Consultivo de la Actividad Privada”.

Además, remarcó: “Nos permite seguir fortaleciendo el consumo interno y ofrecer experiencias de calidad a precios competitivos, en un contexto donde la decisión de viaje se define cada vez más por la relación precio–calidad”. Y concluyó: “Queremos que más mendocinos y turistas disfruten Mendoza durante más tiempo, con oportunidades concretas para viajar, salir a comer, recorrer bodegas y alojarse con propuestas accesibles y de calidad en toda la provincia”.

Sin título (2)

Gastronomía accesible en toda la provincia de Mendoza

Manso Menú ofrece menús cerrados especialmente diseñados para la campaña, disponibles en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de todas las regiones. Los menús completos pueden disfrutarse por hasta $35.000, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para visitantes como para residentes.

Bodegas de Mendoza ofrecen experiencias enoturísticas a precios promocionales

Tras el éxito gastronómico, se incorporó Mansa Bodega, que invita a descubrir la esencia del vino mendocino a través de experiencias enoturísticas únicas, con propuestas de hasta $15.000. Una oportunidad ideal para recorrer bodegas, conocer sus procesos y degustar etiquetas destacadas a valores accesibles.

Sin título (1)

Dormir en Mendoza: opciones de alojamiento accesibles

Manso Alojamiento completa la propuesta con una noche en habitación doble con desayuno incluido por un valor máximo de $100.000, con opciones desde $45.000. La iniciativa abarca distintas categorías y zonas turísticas, ampliando alternativas para escapadas y viajes de fin de semana.

Las tres promociones pueden consultarse en www.mendoza.tur.ar, donde se detallan los establecimientos adheridos y las condiciones de cada propuesta.

Estas acciones forman parte de la campaña Mendoza, Manso Destino, protagonizada por Mike Amigorena, que tuvo gran repercusión en redes sociales y obtuvo el Premio Fed a la mejor publicidad turística del país.

Temas
Seguí leyendo

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 15 de febrero

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de febrero

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuándo es el premio de este domingo 15 de febrero

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención

14 de febrero: Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

Tres candidatas y una corona: Santa Rosa elige a su reina 2026 este sábado

Día de San Valentín: origen y significado del 14 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval
FINDE XL

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención

Las Más Leídas

La pareja que cometió el robo fue escrachada en las redes sociales. 
mecheros

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Violento robo en una casa de Las Heras. 
no hay detenidos

Brutal robo a una pareja con tintes mafiosos en Las Heras

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz
Operativo policial

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz

Incendio destruyó por completo una vivienda familiar en Luján de Cuyo (Imagen ilustrativa)
Con riesgo de derrumbe

Incendio destruyó por completo una vivienda familiar en Luján de Cuyo