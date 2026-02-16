16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
¡No es tu celular!

Se cayó X en todo el mundo y miles de usuarios de Argentina reportaron fallas para ingresar y publicar

La red social de Elon Musk presentó intermitencias en su versión web y móvil. Usuarios no podían cargar contenido ni publicar mensajes.

No funciona X en smartphones ni en PC.

No funciona X en smartphones ni en PC.

Por Sitio Andino Sociedad

La red social X (exTwitter) presentó fallas este lunes por la mañana y usuarios de Argentina comenzaron a reportar problemas desde alrededor de las 10.30, con dificultades para cargar contenido, actualizar el inicio y publicar mensajes.

La plataforma, propiedad de Elon Musk y antes conocida como Twitter, registró intermitencias tanto en su versión móvil como en la web. En varios casos, al intentar ingresar aparecía el aviso de que los posts no se estaban cargando, sin que la opción de reintentar resolviera el problema de inmediato. Otros usuarios, directamente denunciaron que no se cargaba ningún contenido y se veía solamente una pantalla negra.

Lee además
Sistema Penitenciario: continúa abierta la convocatoria para aspirantes de la provincia de Mendoza.
Para tener en cuenta

Sistema Penitenciario: continúa abierta la convocatoria para aspirantes en Mendoza
Aún quedan entradas para disfrutar de la Fiesta de la Vendimia y las noches de música. video
Cuenta regresiva

Entradas agotadas para la Fiesta de la Vendimia, pero aún quedan tickets para las noches de música
Embed - Diario Digital Sitio Andino | #Ahora | Se cayó X. La plataforma del magnate Elon Musk, presenta fallas globales para actualizar el inicio y conectar con los... | Instagram
View this post on Instagram

Reportes masivos y errores de conexión en la red social X

De acuerdo con datos del sitio especializado Downdetector, los reportes crecieron de forma simultánea en distintos países y también en Argentina, lo que evidenció una caída generalizada del servicio.

Entre los principales inconvenientes señalados por los usuarios se destacaron:

  • Problemas de conexión con el servidor (46%).

  • Fallas en el feed o línea de tiempo (46%).

  • Errores en la aplicación (7%).

La plataforma recopila millones de reportes mensuales y permite monitorear en tiempo real el estado de servicios digitales a partir de la experiencia de los usuarios.

x, nuevo logo twitter.jpg
Se registró una caída mundial de X (exTwitter) este lunes 16 de febrero.

Se registró una caída mundial de X (exTwitter) este lunes 16 de febrero.

También hubo fallas en servicios asociados a X

La interrupción no solo afectó a la red social principal. Durante el mismo período, se detectaron problemas en Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que dejó de funcionar con normalidad en varios territorios.

Cerca de las 11.30 (hora Argentina), el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva, aunque persistían reportes aislados de usuarios que seguían sin poder operar con normalidad en la plataforma.

Temas
Seguí leyendo

Quino, en lo alto: el filme sobre el creador de Mafalda se verá en vuelos nacionales e internacionales

Falta de limpieza y calles sin asfalto en Las Heras: los reclamos de vecinos a la municipalidad

Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Feriado de Carnaval: cómo funciona el comercio en Mendoza durante el fin de semana XL

Carnaval 2026: cómo y por qué se celebra en Argentina

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 16 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El comercio mendocino se suma al fin de semana XL con expectativas de mayor circulación de público
Para tener en cuenta

Feriado de Carnaval: cómo funciona el comercio en Mendoza durante el fin de semana XL

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero

Algunas localidades de Mendoza sufrirán la presencia del Zonda este lunes 16 de febrero.
El clima

Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú. 
LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

Cristian Moyano celebró una jornada clave y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta de Mendoza.
polideportivo

Golpazo en la Vuelta de Mendoza: Cristian Moyano es el nuevo líder tras el triunfo de Traico