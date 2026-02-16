Se cayó X en todo el mundo y miles de usuarios de Argentina reportaron fallas para ingresar y publicar

No funciona X en smartphones ni en PC.

La red social X (exTwitter) presentó fallas este lunes por la mañana y usuarios de Argentina comenzaron a reportar problemas desde alrededor de las 10.30 , con dificultades para cargar contenido, actualizar el inicio y publicar mensajes.

La plataforma, propiedad de Elon Musk y antes conocida como Twitter , registró intermitencias tanto en su versión móvil como en la web. En varios casos, al intentar ingresar aparecía el aviso de que los posts no se estaban cargando , sin que la opción de reintentar resolviera el problema de inmediato. Otros usuarios, directamente denunciaron que no se cargaba ningún contenido y se veía solamente una pantalla negra .

De acuerdo con datos del sitio especializado Downdetector , los reportes crecieron de forma simultánea en distintos países y también en Argentina, lo que evidenció una caída generalizada del servicio .

Entre los principales inconvenientes señalados por los usuarios se destacaron:

Problemas de conexión con el servidor (46%) .

Fallas en el feed o línea de tiempo (46%) .

Errores en la aplicación (7%).

La plataforma recopila millones de reportes mensuales y permite monitorear en tiempo real el estado de servicios digitales a partir de la experiencia de los usuarios.

x, nuevo logo twitter.jpg Se registró una caída mundial de X (exTwitter) este lunes 16 de febrero.

También hubo fallas en servicios asociados a X

La interrupción no solo afectó a la red social principal. Durante el mismo período, se detectaron problemas en Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que dejó de funcionar con normalidad en varios territorios.

Cerca de las 11.30 (hora Argentina), el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva, aunque persistían reportes aislados de usuarios que seguían sin poder operar con normalidad en la plataforma.