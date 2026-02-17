Turismo récord en Carnaval 2026: millones de viajeros dinamizaron hoteles, gastronomía y transporte

El primer fin de semana largo del año, correspondiente a Carnaval, dejó cifras alentadoras para el turismo argentino. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de turistas: un aumento del 7,2% respecto a 2025 .

El movimiento turístico generó un impacto económico de más de 1 billón de pesos en alojamiento, transporte, gastronomía, recreación y compras. “El primer fin de semana largo de 2026 fue récord histórico en cantidad de turistas , superando incluso los números de 2023”, destacaron desde la CAME.

De acuerdo al informe, el gasto diario promedio se ubicó en $111.605 por turista , lo que representa una reducción del 7,7% frente al mismo feriado del año pasado. Por su parte, la estadía promedio creció de 2,8 a 3 días.

El Carnaval fue un excelente fin de semana turístico para la economía nacional.

Entre los principales destinos, se destacaron ciudades con tradición de Carnaval en el litoral y el norte del país , además de localidades costeras y del interior bonaerense. Mendoza , junto al sur del país, también fue elegida por los turistas que buscaban experiencias culturales, festivales y escapadas cortas.

Mendoza: ocupación en aumento y consumo turístico activo

En la provincia, la CAME estimó niveles de ocupación hotelera cercanos al 75%, con reservas que rondaron el 70% en el centro y un aumento progresivo por la demanda de último momento. Si bien la temporada de verano mostró una recuperación moderada, el Carnaval permitió dinamizar la hotelería, la gastronomía y las actividades recreativas, con un fuerte impacto económico.

San Rafael, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras desplegaron una intensa agenda de festivales, sunsets en bodegas y encuentros gastronómicos. En tanto, Ciudad de Mendoza organizó recorridos turísticos y actividades culturales en espacios emblemáticos.

“El movimiento turístico permitió sostener la actividad en un escenario económico desafiante, más allá de los alojamientos formales, ya que muchos turistas optaron por viviendas particulares o casas de familiares y amigos”, señaló la CAME, destacando que la fecha contribuyó a mantener el flujo económico en la provincia.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, parque termal cacheuta, aguas termales Mendoza superó el 75% de la ocupación hotelera. Foto: Cristian Lozano

Transporte y flujo turístico: aéreo, terrestre y regional

El desplazamiento interno también mostró cifras destacadas. Aerolíneas Argentinas y JetSmart transportaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana, con AR movilizando más de 220.000 personas. Además, Buquebus registró un incremento del 27% en viajes desde Uruguay hacia la Argentina, reflejando la recuperación del turismo regional.

En Mendoza, la Ruta 7 registró circulación constante de motos y autos con destino a Uspallata y otras localidades del Valle de Uco, mostrando la diversidad de perfiles de visitantes, indicó la CAME.

El paso fronterizo Cristo Redentor registró demoras de hasta 180 minutos, muy por debajo de los registros de 2025, lo que también contribuyó a que el flujo turístico se mantuviera constante y seguro durante los cuatro días del feriado.