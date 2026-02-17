17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
DATOS DE LA CAME

Turismo récord en Carnaval 2026: millones de viajeros dinamizaron hoteles, gastronomía y transporte

El turismo por Carnaval dejó fuerte impacto económico en Argentina. Mendoza destacó con ocupación hotelera y actividades culturales. Los detalles del informe.

Turismo récord en Carnaval 2026: millones de viajeros dinamizaron hoteles, gastronomía y transporte

Turismo récord en Carnaval 2026: millones de viajeros dinamizaron hoteles, gastronomía y transporte

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

El primer fin de semana largo del año, correspondiente a Carnaval, dejó cifras alentadoras para el turismo argentino. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de turistas: un aumento del 7,2% respecto a 2025.

El movimiento turístico generó un impacto económico de más de 1 billón de pesos en alojamiento, transporte, gastronomía, recreación y compras. “El primer fin de semana largo de 2026 fue récord histórico en cantidad de turistas, superando incluso los números de 2023”, destacaron desde la CAME.

Lee además
El lugar de Paso Pehuenche donde convergen las rutas nacionales 145 y CH-115 (Gentileza Municipalidad de San Clemente). video
Desarrollo Regional

Turismo sin fronteras con el Paso Pehuenche como vector estratégico
Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa
carnaval turismo balance
El Carnaval fue un excelente fin de semana turístico para la economía nacional.

El Carnaval fue un excelente fin de semana turístico para la economía nacional.

Cuál fue el gasto promedio y qué ciudades fueron los más elegidas

De acuerdo al informe, el gasto diario promedio se ubicó en $111.605 por turista, lo que representa una reducción del 7,7% frente al mismo feriado del año pasado. Por su parte, la estadía promedio creció de 2,8 a 3 días.

Entre los principales destinos, se destacaron ciudades con tradición de Carnaval en el litoral y el norte del país, además de localidades costeras y del interior bonaerense. Mendoza, junto al sur del país, también fue elegida por los turistas que buscaban experiencias culturales, festivales y escapadas cortas.

Mendoza: ocupación en aumento y consumo turístico activo

En la provincia, la CAME estimó niveles de ocupación hotelera cercanos al 75%, con reservas que rondaron el 70% en el centro y un aumento progresivo por la demanda de último momento. Si bien la temporada de verano mostró una recuperación moderada, el Carnaval permitió dinamizar la hotelería, la gastronomía y las actividades recreativas, con un fuerte impacto económico.

San Rafael, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras desplegaron una intensa agenda de festivales, sunsets en bodegas y encuentros gastronómicos. En tanto, Ciudad de Mendoza organizó recorridos turísticos y actividades culturales en espacios emblemáticos.

“El movimiento turístico permitió sostener la actividad en un escenario económico desafiante, más allá de los alojamientos formales, ya que muchos turistas optaron por viviendas particulares o casas de familiares y amigos”, señaló la CAME, destacando que la fecha contribuyó a mantener el flujo económico en la provincia.

14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, parque termal cacheuta, aguas termales
Mendoza superó el 75% de la ocupación hotelera.

Mendoza superó el 75% de la ocupación hotelera.

Transporte y flujo turístico: aéreo, terrestre y regional

El desplazamiento interno también mostró cifras destacadas. Aerolíneas Argentinas y JetSmart transportaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana, con AR movilizando más de 220.000 personas. Además, Buquebus registró un incremento del 27% en viajes desde Uruguay hacia la Argentina, reflejando la recuperación del turismo regional.

En Mendoza, la Ruta 7 registró circulación constante de motos y autos con destino a Uspallata y otras localidades del Valle de Uco, mostrando la diversidad de perfiles de visitantes, indicó la CAME.

El paso fronterizo Cristo Redentor registró demoras de hasta 180 minutos, muy por debajo de los registros de 2025, lo que también contribuyó a que el flujo turístico se mantuviera constante y seguro durante los cuatro días del feriado.

Temas
Seguí leyendo

Carnaval en Mendoza: la provincia consolida su liderazgo turístico con más de 68.000 visitantes

Turismo del vino: una comuna del Gran Mendoza y otra del Valle de Uco se unieron para potenciar la industria

Explotó el turismo en San Rafael: cerca del lleno total en el fin de semana XL de Carnaval

Feriado de Carnaval: Mendoza supera el 80% de ocupación y consolida el turismo interno

El soñado rincón de Chile que enamora a los mendocinos este verano 2026

Mendoza para todos los gustos y bolsillos: qué podes hacer en este Carnaval 2026

Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

Turismo en Malargüe: el sector privado y el Ejecutivo buscan salidas a la baja en la temporada

LO QUE SE LEE AHORA
Becas YPF 2026: oportunidad para estudiantes mendocinos de carreras energéticas
Educación estratégica

Becas YPF 2026: oportunidad para estudiantes mendocinos de carreras energéticas

Las Más Leídas

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros
Las imágenes del rescate

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas