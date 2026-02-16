16 de febrero de 2026
Turismo del vino: una comuna del Gran Mendoza y otra del Valle de Uco se unieron para potenciar la industria

Mendoza refuerza su posicionamiento como capital mundial del vino, integrando sus diversas regiones para ofrecer una experiencia turística única.

En un acto que marca un precedente de articulación regional, la Municipalidad de Godoy Cruz y la comuna de San Carlos sellaron una alianza estratégica orientada a fortalecer el turismo interno y la actividad vitivinícola. El acuerdo, firmado por los intendentes Diego Costarelli y Alejandro Morillas, establece un marco de colaboración para potenciar el desarrollo cultural, gastronómico y productivo de ambos departamentos.

alianza entre godoy cruz y san carlos
El Espacio Arizu como eje central

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la puesta en valor de la histórica Bodega Arizu. Costarelli subrayó la importancia de las cavas del establecimiento -que cuentan con una extensión superior a los 10.000 metros- como sede de un futuro proyecto de vanguardia.

"Tomamos esa gran bodega y vamos a desarrollar en el sector de cavas un gran museo del vino con altísima tecnología", explicó el intendente de Godoy Cruz. El objetivo, según detalló el mandatario, es ofrecer a los visitantes una experiencia educativa e interactiva sobre el proceso de elaboración del vino y la evolución histórica de la industria en la provincia.

Por su parte, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, celebró la iniciativa de generar una "vidriera" en el Gran Mendoza para los productores del Valle de Uco. “Lo que Diego me propuso fue acercar las bondades de nuestro pueblo del vino a la Ciudad. Que los sancarlinos tengamos un lugar donde podamos mostrar nuestro vino de alta gama”, afirmó Morillas, destacando que el Espacio Arizu funcionará como un punto de encuentro para todos los hacedores del sector.

Acciones concretas y el festival «Vino Vivo»

El convenio no solo establece lineamientos generales, sino que define acciones inmediatas:

  • Lanzamiento del festival «Vino Vivo»: un evento diseñado para articular la promoción turística y gastronómica entre ambas jurisdicciones.

  • Apoyo logístico: San Carlos se comprometió a brindar soporte técnico y logístico en eventos organizados por Godoy Cruz, bajo un esquema de cooperación que no implicará erogaciones económicas directas para las arcas municipales.

  • Fomento económico: se coordinarán políticas públicas conjuntas para incentivar el comercio, la producción y la generación de empleo, con especial énfasis en el sector vitivinícola como motor dinamizador.

La firma de este acuerdo consolida una visión de gestión que busca borrar las fronteras geográficas en pos de un crecimiento económico unificado, posicionando a la industria madre de Mendoza como el eje estratégico de la provincia.

