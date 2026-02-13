13 de febrero de 2026
Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

General Alvear prepara una serie de actividades gratuitas que comenzarán el 16 de febrero, con desfiles y más actividades al aire libre. Conocé todos los detalles en esta nota.

Foto: Mun. de General Alvear
 Por Luis Calizaya

El primer fin de semana largo del año en Argentina llegará con los festejos de Carnaval, una fecha que invita a planear una escapada corta o disfrutar de distintas actividades recreativas. En Mendoza, varios departamentos ya confirmaron sus agendas y shows para esos días, entre ellos General Alvear.

Carnaval 2026 en General Alvear: qué actividades habrá

Además de sus parques y espacios naturales, General Alvear será sede del Carnaval de la Provincia de Mendoza el lunes 16 de febrero, con un gran desfile sobre su avenida principal y la presencia estelar de la comparsa Marí Marí, una de las más reconocidas del país.

Desfile por la avenida principal y recorrido céntrico

El carnaval comenzará a las 21 y se extenderá desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María de Alvear. Durante aproximadamente tres horas, el público podrá disfrutar de un espectáculo al aire libre que recorrerá seis cuadras del centro alvearense.

La avenida estará vallada desde temprano para garantizar la seguridad y permitir que los asistentes vivan de cerca cada presentación. Esta edición, además, tendrá un valor simbólico, porque será el último gran evento masivo que se realice sobre la avenida antes del inicio de su remodelación integral.

Comparsas, murgas y academias en escena

El desfile contará con la participación de agrupaciones locales, provinciales y nacionales. Entre ellas estarán la Murga Quillagua, la Academia de danzas Ividance, Carpa Verde, la Academia Alma y Raíz y la Comparsa Caporales Aires de mi Tierra, proveniente de Tupungato.

El cierre estará a cargo de la comparsa Marí Marí, que ofrecerá un show renovado de alrededor de 70 minutos, desplegando todo su ritmo, vestuario y puesta en escena a lo largo del recorrido.

Desde la organización destacaron que esta edición sumará una mayor cantidad de comparsas y academias, incluyendo una agrupación boliviana de gran nivel, lo que amplía el atractivo artístico del evento.

