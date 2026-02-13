Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

El primer fin de semana largo del año en Argentina llegará con los festejos de Carnaval , una fecha que invita a planear una escapada corta o disfrutar de distintas actividades recreativas . En Mendoza , varios departamentos ya confirmaron sus agendas y shows para esos días, entre ellos General Alvear .

Además de sus parques y espacios naturales , General Alvear será sede del Carnaval de la Provincia de Mendoza el lunes 16 de febrero , con un gran desfile sobre su avenida principal y la presencia estelar de la comparsa Marí Marí , una de las más reconocidas del país.

El carnaval comenzará a las 21 y se extenderá desde el kilómetro cero hasta la Plaza Carlos María de Alvear . Durante aproximadamente tres horas , el público podrá disfrutar de un espectáculo al aire libre que recorrerá seis cuadras del centro alvearense .

La avenida estará vallada desde temprano para garantizar la seguridad y permitir que los asistentes vivan de cerca cada presentación. Esta edición, además, tendrá un valor simbólico , porque será el último gran evento masivo que se realice sobre la avenida antes del inicio de su remodelación integral .

Comparsas, murgas y academias en escena

El desfile contará con la participación de agrupaciones locales, provinciales y nacionales. Entre ellas estarán la Murga Quillagua, la Academia de danzas Ividance, Carpa Verde, la Academia Alma y Raíz y la Comparsa Caporales Aires de mi Tierra, proveniente de Tupungato.

El cierre estará a cargo de la comparsa Marí Marí, que ofrecerá un show renovado de alrededor de 70 minutos, desplegando todo su ritmo, vestuario y puesta en escena a lo largo del recorrido.

Desde la organización destacaron que esta edición sumará una mayor cantidad de comparsas y academias, incluyendo una agrupación boliviana de gran nivel, lo que amplía el atractivo artístico del evento.