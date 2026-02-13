13 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Buscan consenso

Turismo en Malargüe: el sector privado y el Ejecutivo buscan salidas a la baja en la temporada

Analizaron ocupación, promoción y controles en un encuentro de más de tres horas. Buscan potenciar al turismo, una de las economías del departamento.

Turismo en Malargüe.

Turismo en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Prestadores turísticos autoconvocados de Malargüe, que en el mes de enero manifestaron la difícil situación del sector por los porcentajes de ocupación en algunas cabañas y hoteles, menores a otras temporadas de verano, mantuvieron una reunión ampliada con autoridades de la Dirección de Turismo de Malargüe para analizar la coyuntura y plantear una agenda ampliada.

El encuentro fue encabezado por el director de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, y referentes del sector privado que habían impulsado semanas atrás una convocatoria en Plaza San Martín para visibilizar la problemática que atraviesa la actividad.

Lee además
Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos
La guía completa

Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos
El paso clave del Gobierno para concesionar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua.
Turismo

El paso clave del Gobierno para concesionar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua

El pedido de los autoconvocados del sector turístico de Malargüe

Luego de la reunión, uno de los voceros del grupo, Ricardo Jakovcevic, indicó que “de los veinticinco puntos” que surgieron de aquella convocatoria “en la reunión en Plaza San Martín, se tocaron tres”, e insistió en que “debemos promocionar” el destino Malargüe “en diferentes lugares y eso no está pasando”. En ese sentido, remarcó que “si no hay turistas en Malargüe, algo está pasando”, al tiempo que consideró que “debemos evaluar qué lugares promocionar y cómo hacerlo”.

En el último tiempo se ha señalado que las tarifas en Malargüe, en distintos servicios, estarían por encima de otras plazas turísticas. Sobre este punto, Jakovcevic replicó que “la mayoría de los alojamientos” en el departamento “han bajado los precios hasta el punto que no les es rentable”. Asimismo, volvió a poner en agenda otro de los reclamos del sector: los alojamientos ilegales, que, según expuso, atentan contra los prestadores formalizados ante los organismos oficiales, especialmente los de control y recaudación. Por ello, pidieron que desde la comuna se articulen los medios necesarios para erradicar esta problemática.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 20.03.03
Ricardo Jakovcevic.

Ricardo Jakovcevic.

La dinámica del turismo

Otro de los voceros, el hotelero Alejandro Sauma, adoptó un tono mediador y señaló que “la idea es que nos juntemos” nuevamente el sector público y el privado, para profundizar en los puntos en los que no se pudo avanzar. Más adelante, Sauma coincidió en que debe existir una planificación a largo plazo en la promoción del destino, porque lo realizado hasta el momento “no se ve reflejado en Malargüe”. No obstante, reconoció que “somos conscientes” de la situación económica del país, que repercute directamente en la actividad turística.

Respecto al dinamismo del turismo, que constantemente se rediseña de acuerdo a las preferencias de los visitantes, Sauma señaló que en el último tiempo “se han generado” espacios desde la Municipalidad de Malargüe, como la puesta en valor del Parque Cretácico a partir de su inauguración, además de las iniciativas que impulsan “los privados que nos estamos reinventando constantemente”, tanto en el rubro gastronómico como en alojamientos. “Estamos tratando de adaptarnos al tipo de turistas que tenemos, pero necesitamos que trabajemos en conjunto”, sostuvo, en referencia a la articulación entre el sector público y privado.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 10.05.48
Alejandro Sauma.

Alejandro Sauma.

La respuesta de la dirección de Turismo

Consultado por SITIO ANDINO, el director de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, aclaró que la reunión fue con parte de los prestadores de servicios del departamento, “ya que la mayoría no pertenece a la Cámara de Comercio ni a la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR)”. El encuentro “fue, además de escucharlos”, oportuno “para refrescar y mostrar todo lo que se está haciendo” desde el área que conduce, y también “para solicitarles” a los prestadores “acompañamiento y apoyo en todas las acciones que realiza el Ejecutivo junto con la Cámara de Comercio y AMATUR”, remarcó.

En otra parte del diálogo con SITIO ANDINO, Von Zedtwitz expresó que “hay un contexto nacional que es imperativo reconocer” y que “Malargüe no es una isla en esta crisis que afecta al sector de Argentina”. “El año 2025 cerró con el peor déficit de la balanza turística en los últimos diez años”, analizó, y agregó que los argentinos están eligiendo veranear en el exterior, principalmente en Brasil y Chile, entre los cuales un porcentaje importante son mendocinos.

Ante estos índices negativos, el funcionario sostuvo que esta situación “obliga al sector privado a competir con promociones, precios y a orientar cambios de hábitos en el consumo de los turistas”, una adaptación que deben realizar frente a la nueva realidad. De igual modo, destacó que “a pesar de este panorama Malargüe logró sostenerse con niveles de actividad significativa”, con una ocupación en enero que rondó entre el 62% y el 65%, y con un pico de afluencia durante el Festival del Chivo, cuando se alcanzó una ocupación efectiva del 90%.

whatsapp-image-2025-12-09-at-072841
Daniel Von Zedtwitz.

Daniel Von Zedtwitz.

Promoción del destino Malargüe

En relación a la promoción del destino, Von Zedtwitz afirmó que los canales de comunicación de la Dirección de Turismo difunden de manera constante la oferta local, tanto a través de la virtualidad como con presencia en distintos puntos de la provincia, del país y en Chile. Además, mencionó las innovaciones tecnológicas implementadas, como apps y aplicaciones informáticas diseñadas para llegar a todos los públicos y de fácil acceso, aunque lamentó que muchos prestadores no utilicen estas herramientas digitales.

Finalmente, sobre los hospedajes clandestinos o informales, señaló que la Municipalidad de Malargüe trabaja en la detección y denuncia de estos lugares que operan sin inspección, aunque aclaró que es el EMETUR (Ente Mendoza Turismo) el organismo encargado de fiscalizar y controlar este tipo de alojamientos.

Temas
Seguí leyendo

Qué hacer en Malargüe durante el Carnaval 2026: la agenda de actividades

Qué hacer en el Valle de Uco durante el Carnaval 2026: desfiles, naturaleza y paseos nocturnos

Qué hacer en San Rafael durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Turismo: para el Emetur, enero fue bueno con un 60% de ocupación

Los cambios en la prestación de los servicios en el Parque Provincial Aconcagua que busca el Gobierno

De cara al finde XL de Carnaval: cómo se mueve el turismo en Mendoza

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

LO QUE SE LEE AHORA
Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos
La guía completa

Qué hacer en General Alvear durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

Las Más Leídas

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos
Confirmación oficial

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza video
Media sanción

Debate por la edad de imputabilidad: cómo votaron los diputados por Mendoza

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El acusado de abuso sexual fue reducido y golpeado en esta esquina. 
quedó internado

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.300 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar