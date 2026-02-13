Turismo en Malargüe: el sector privado y el Ejecutivo buscan salidas a la baja en la temporada

Prestadores turísticos autoconvocados de Malargüe , que en el mes de enero manifestaron la difícil situación del sector por los porcentajes de ocupación en algunas cabañas y hoteles, menores a otras temporadas de verano, mantuvieron una reunión ampliada con autoridades de la Dirección de Turismo de Malargüe para analizar la coyuntura y plantear una agenda ampliada .

El encuentro fue encabezado por el director de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz , y referentes del sector privado que habían impulsado semanas atrás una convocatoria en Plaza San Martín para visibilizar la problemática que atraviesa la actividad.

Luego de la reunión, uno de los voceros del grupo , Ricardo Jakovcevic, indicó que “de los veinticinco puntos” que surgieron de aquella convocatoria “en la reunión en Plaza San Martín, se tocaron tres ”, e insistió en que “debemos promocionar” el destino Malargüe “en diferentes lugares y eso no está pasando” . En ese sentido, remarcó que “si no hay turistas en Malargüe, algo está pasando”, al tiempo que consideró que “debemos evaluar qué lugares promocionar y cómo hacerlo”.

En el último tiempo se ha señalado que las tarifas en Malargüe , en distintos servicios, estarían por encima de otras plazas turísticas. Sobre este punto, Jakovcevic replicó que “la mayoría de los alojamientos” en el departamento “han bajado los precios hasta el punto que no les es rentable” . Asimismo, volvió a poner en agenda otro de los reclamos del sector: los alojamientos ilegales , que, según expuso, atentan contra los prestadores formalizados ante los organismos oficiales, especialmente los de control y recaudación. Por ello, pidieron que desde la comuna se articulen los medios necesarios para erradicar esta problemática.

WhatsApp Image 2026-02-12 at 20.03.03 Ricardo Jakovcevic.

La dinámica del turismo

Otro de los voceros, el hotelero Alejandro Sauma, adoptó un tono mediador y señaló que “la idea es que nos juntemos” nuevamente el sector público y el privado, para profundizar en los puntos en los que no se pudo avanzar. Más adelante, Sauma coincidió en que debe existir una planificación a largo plazo en la promoción del destino, porque lo realizado hasta el momento “no se ve reflejado en Malargüe”. No obstante, reconoció que “somos conscientes” de la situación económica del país, que repercute directamente en la actividad turística.

Respecto al dinamismo del turismo, que constantemente se rediseña de acuerdo a las preferencias de los visitantes, Sauma señaló que en el último tiempo “se han generado” espacios desde la Municipalidad de Malargüe, como la puesta en valor del Parque Cretácico a partir de su inauguración, además de las iniciativas que impulsan “los privados que nos estamos reinventando constantemente”, tanto en el rubro gastronómico como en alojamientos. “Estamos tratando de adaptarnos al tipo de turistas que tenemos, pero necesitamos que trabajemos en conjunto”, sostuvo, en referencia a la articulación entre el sector público y privado.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 10.05.48 Alejandro Sauma.

La respuesta de la dirección de Turismo

Consultado por SITIO ANDINO, el director de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, aclaró que la reunión fue con parte de los prestadores de servicios del departamento, “ya que la mayoría no pertenece a la Cámara de Comercio ni a la Asociación Malargüina de Turismo (AMATUR)”. El encuentro “fue, además de escucharlos”, oportuno “para refrescar y mostrar todo lo que se está haciendo” desde el área que conduce, y también “para solicitarles” a los prestadores “acompañamiento y apoyo en todas las acciones que realiza el Ejecutivo junto con la Cámara de Comercio y AMATUR”, remarcó.

En otra parte del diálogo con SITIO ANDINO, Von Zedtwitz expresó que “hay un contexto nacional que es imperativo reconocer” y que “Malargüe no es una isla en esta crisis que afecta al sector de Argentina”. “El año 2025 cerró con el peor déficit de la balanza turística en los últimos diez años”, analizó, y agregó que los argentinos están eligiendo veranear en el exterior, principalmente en Brasil y Chile, entre los cuales un porcentaje importante son mendocinos.

Ante estos índices negativos, el funcionario sostuvo que esta situación “obliga al sector privado a competir con promociones, precios y a orientar cambios de hábitos en el consumo de los turistas”, una adaptación que deben realizar frente a la nueva realidad. De igual modo, destacó que “a pesar de este panorama Malargüe logró sostenerse con niveles de actividad significativa”, con una ocupación en enero que rondó entre el 62% y el 65%, y con un pico de afluencia durante el Festival del Chivo, cuando se alcanzó una ocupación efectiva del 90%.

whatsapp-image-2025-12-09-at-072841 Daniel Von Zedtwitz.

Promoción del destino Malargüe

En relación a la promoción del destino, Von Zedtwitz afirmó que los canales de comunicación de la Dirección de Turismo difunden de manera constante la oferta local, tanto a través de la virtualidad como con presencia en distintos puntos de la provincia, del país y en Chile. Además, mencionó las innovaciones tecnológicas implementadas, como apps y aplicaciones informáticas diseñadas para llegar a todos los públicos y de fácil acceso, aunque lamentó que muchos prestadores no utilicen estas herramientas digitales.

Finalmente, sobre los hospedajes clandestinos o informales, señaló que la Municipalidad de Malargüe trabaja en la detección y denuncia de estos lugares que operan sin inspección, aunque aclaró que es el EMETUR (Ente Mendoza Turismo) el organismo encargado de fiscalizar y controlar este tipo de alojamientos.