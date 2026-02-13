Qué hacer en Malargüe durante el Carnaval 2026: la agenda de actividades

El primer fin de semana largo del año en Argentina llegará con los festejos de Carnaval , una fecha que invita a planear una escapada corta o disfrutar de distintas actividades recreativas . En Mendoza , varios departamentos ya confirmaron sus agendas y shows para esos días, entre ellos Malargüe .

Malargüe se prepara para vivir un Carnaval 2026 a pura fiesta. Del 14 al 17 de febrero , el departamento combinará su tradicional oferta de naturaleza y paisajes únicos con una agenda urbana que incluirá música en vivo, danzas, degustaciones y propuestas culturales gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

El inicio del fin de semana largo tendrá como escenario la Avenida Rufino Ortega . Allí se realizarán degustaciones de chocolate y espectáculos de música en vivo , en una propuesta pensada para disfrutar al aire libre.

La actividad invita a recorrer uno de los ejes comerciales de la ciudad mientras se comparten sabores y shows en un ambiente festivo, ideal tanto para vecinos como para turistas que elijan Malargüe como destino de Carnaval.

Sábado 15 de febrero: artesanos y bandas en vivo

La celebración continuará el sábado en la Plaza General San Martín, el corazón de la ciudad. El espacio se llenará de puestos de artesanos, donde se podrán encontrar productos regionales y creaciones locales.

Además, habrá presentaciones de bandas y música en vivo, convirtiendo a la plaza en un punto de encuentro para disfrutar en familia y recorrer el centro malargüino en un clima de fiesta.

Domingo 16 de febrero: helados y danzas

El domingo las actividades se trasladarán a la intersección de Avenida Roca y Emilio Civit. Allí se ofrecerán degustaciones de helados y espectáculos de danzas, sumando ritmo y color a la jornada.

La propuesta combina sabores y expresiones artísticas, reforzando el carácter cultural del Carnaval en Malargüe y generando espacios para compartir al aire libre durante el atardecer.

Lunes 17 de febrero: actos centrales por Carnaval

En la Plazoleta Jesús Fuente de Vida, se desarrollarán los actos centrales por el Día de Carnaval. Será una jornada especial para despedir el fin de semana largo con actividades alusivas a la fecha, en un entorno que invita a reunirse y celebrar antes del regreso a la rutina.