El soñado rincón de Chile que enamora a los mendocinos este verano 2026

Chile cautiva con paisajes de ensueño y una variada oferta turística. Si pensás en tus vacaciones 2026 , no podés dejar de conocer Maitencillo , un pueblo costero del vecino país que cada vez eligen más mendocinos. En esta nota, todos los detalles.

Maitencillo es un pueblo costero perteneciente a la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, Chile . Para quienes viajan desde la Mendoza , el trayecto es de aproximadamente 403 kilómetros , lo que implica unas siete horas y media en auto , cruzando la cordillera rumbo al Pacífico.

alta montaña Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de febrero de 2026

ALTA MONTAÑA Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 15 de febrero

Con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los destinos más atractivos de la costa chilena gracias a su fuerte desarrollo turístico. El pueblo combina extensas playas, entornos boscosos y una amplia oferta hotelera y gastronómica , que va desde alojamientos familiares hasta propuestas más exclusivas.

Además del relax, el lugar es un imán para quienes buscan aventura . Entre sus actividades más destacadas se encuentran los deportes extremos , como el surf en Playa El Abanico y el parapente en Playa Aguas Blancas, dos postales clásicas del balneario que atraen visitantes durante todo el año.

Maitencillo, Chile (3) Maitencillo es un imán para quienes buscan aventura Foto: Gentileza

Es de fácil acceso tanto en auto como en bus desde ciudades como Santiago, Valparaíso o Viña del Mar, lo que lo convierte en una opción muy elegida para disfrutar del mar sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos.

Maitencillo, Chile (2) Playas, calma y Chile: Maitencillo enamora a los mendocinos

En conclusión, Maitencillo se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan combinar mar, naturaleza y aventura este verano 2026. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza y Argentina? Hacé clic acá y dejate sorprender por todo lo que tienen para ofrecerte.