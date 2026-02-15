15 de febrero de 2026
Sitio Andino
El soñado rincón de Chile que enamora a los mendocinos este verano 2026

Chile deslumbra con propuestas para todos los gustos. Si pensás en tus vacaciones 2026, conocé Maitencillo, el pueblo costero que cada vez eligen más mendocinos

Foto: Gentileza
 Por Juan Pablo Strappazzon

Chile cautiva con paisajes de ensueño y una variada oferta turística. Si pensás en tus vacaciones 2026, no podés dejar de conocer Maitencillo, un pueblo costero del vecino país que cada vez eligen más mendocinos. En esta nota, todos los detalles.

Maitencillo, el rincón de Chile que enamora a los mendocinos

Maitencillo es un pueblo costero perteneciente a la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, Chile. Para quienes viajan desde la Mendoza, el trayecto es de aproximadamente 403 kilómetros, lo que implica unas siete horas y media en auto, cruzando la cordillera rumbo al Pacífico.

maitencillo 3
Con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los destinos más atractivos de la costa chilena gracias a su fuerte desarrollo turístico. El pueblo combina extensas playas, entornos boscosos y una amplia oferta hotelera y gastronómica, que va desde alojamientos familiares hasta propuestas más exclusivas.

Cómo llegar a Maitencillo, Chile

Embed

Además del relax, el lugar es un imán para quienes buscan aventura. Entre sus actividades más destacadas se encuentran los deportes extremos, como el surf en Playa El Abanico y el parapente en Playa Aguas Blancas, dos postales clásicas del balneario que atraen visitantes durante todo el año.

Maitencillo, Chile (3)
Es de fácil acceso tanto en auto como en bus desde ciudades como Santiago, Valparaíso o Viña del Mar, lo que lo convierte en una opción muy elegida para disfrutar del mar sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos.

Maitencillo, Chile (2)
En conclusión, Maitencillo se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan combinar mar, naturaleza y aventura este verano 2026. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza y Argentina? Hacé clic acá y dejate sorprender por todo lo que tienen para ofrecerte.

