YPF informó novedades tras el cierre de la estación de Uspallata: cuál es su situación actual

YPF confirmó la reapertura y el funcionamiento pleno de la estación La Administración de YPF KM1151 – Uspallata difundió un comunicado dirigido a clientes, proveedores y a la comunidad en general, en el que informó que “a partir de la fecha, jueves 12 de febrero a las 8 hs, la estación de servicio YPF KM1151 retomará sus operaciones de manera integral”.

En el mismo texto, precisaron que, tras regularizar la documentación correspondiente, la estación “se encuentra plenamente habilitada para el expendio de combustibles, así como para la prestación de todos los servicios del área Full y parador de Montaña”.

Por último, desde la empresa destacaron su compromiso con la seguridad operativa y la calidad del servicio, aspectos que consideraron fundamentales para el acompañamiento de turistas y transportistas que transitan por la zona de alta montaña.

El comunicado completo comunicado ypf