12 de febrero de 2026
Sitio Andino
A TENER EN CUENTA

YPF informó novedades tras el cierre de la estación de Uspallata: cuál es su situación actual

YPF brindó precisiones sobre el estado de la estación de Uspallata luego del cierre temporal dispuesto por requerimientos administrativos y técnicos.

 Por Soledad Maturano

Tras unos días de cierre temporal, la estación de servicio YPF de Uspallata km 1151 informó que volvió a operar con normalidad. La atención al público había sido suspendida por requerimientos administrativos y técnicos solicitados por la Municipalidad de Las Heras, pero, según confirmaron desde la petrolera, la situación ya fue regularizada.

YPF confirmó la reapertura y el funcionamiento pleno de la estación

La Administración de YPF KM1151 – Uspallata difundió un comunicado dirigido a clientes, proveedores y a la comunidad en general, en el que informó que a partir de la fecha, jueves 12 de febrero a las 8 hs, la estación de servicio YPF KM1151 retomará sus operaciones de manera integral.

En el mismo texto, precisaron que, tras regularizar la documentación correspondiente, la estación “se encuentra plenamente habilitada para el expendio de combustibles, así como para la prestación de todos los servicios del área Full y parador de Montaña”.

Por último, desde la empresa destacaron su compromiso con la seguridad operativa y la calidad del servicio, aspectos que consideraron fundamentales para el acompañamiento de turistas y transportistas que transitan por la zona de alta montaña.

El comunicado completo

comunicado ypf
