Por Juan Pablo Strappazzon 12 de febrero de 2026 - 08:32
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses jueves 12 de febrero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de febrero de 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 3, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con
documentos terminados en 3 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan
documentos concluidos en 2, podrán disponer del monto asignado.
Asignación por Prenatal
La entidad especificó que todos los titulares que presenten
documentos terminados en 2 y 3, accederán a la retribución. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Febrero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios con
DNI finalizado en 6 y 7 ya tienen disponible el monto asignado. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
9 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI. Prestación por Desempleo Plan 2
El organismo confirmó que en correspondencia al
Plan 2 de enero, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta hoy.
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de febrero
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para febrero 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 9 de febrero Documentos terminados en 1: 10 de febrero Documentos terminados en 2: 11 de febrero Documentos terminados en 3: 12 de febrero Documentos terminados en 4: 13 de febrero Documentos terminados en 5: 18 de febrero Documentos terminados en 6 y 7: 19 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 23 de febrero Documentos terminados en 2 y 3: 24 de febrero Documentos terminados en 4 y 5: 25 de febrero Documentos terminados en 6 y 7: 26 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: 27 de febrero Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de febrero Documentos terminados en 1: 10 de febrero Documentos terminados en 2: 11 de febrero Documentos terminados en 3: 12 de febrero Documentos terminados en 4: 13 de febrero Documentos terminados en 5: 18 de febrero Documentos terminados en 6: 19 de febrero Documentos terminados en 7: 20 de febrero Documentos terminados en 8: 23 de febrero Documentos terminados en 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de febrero Documentos terminados en 1: 11 de febrero Documentos terminados en 2: 12 de febrero Documentos terminados en 3: 13 de febrero Documentos terminados en 4: 18 de febrero Documentos terminados en 5: 19 de febrero Documentos terminados en 6: 20 de febrero Documentos terminados en 7: 23 de febrero Documentos terminados en 8: 24 de febrero Documentos terminados en 9: 25 de febrero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 11 de febrero Documentos terminados en 2 y 3: 12 de febrero Documentos terminados en 4 y 5: 13 de febrero Documentos terminados en 6 y 7: 18 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: 19 de febrero
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el martes 10 de febrero al 12 de marzo de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el martes 24 de febrero al 12 de marzo de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de febrero Documentos terminados en 2 y 3: 10 de febrero Documentos terminados en 4 y 5: 11 de febrero Documentos terminados en 6 y 7: 12 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: 13 de febrero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de febrero al 12 de marzo de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 24 de febrero Documentos terminados en 2 y 3: 25 de febrero Documentos terminados en 4 y 5: 26 de febrero Documentos terminados en 6 y 7: 27 de febrero Documentos terminados en 8 y 9: 2 de marzo Desempleo Plan 2 Enero: todas las terminaciones de documento desde el lunes 2 de febrero al 12 de este mismo mes. pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.