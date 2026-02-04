4 de febrero de 2026
ANSES: quiénes cobran este miércoles 4 de febrero de 2026

ANSES informó que continúa el cronograma de pagos de las Asignaciones de Pago Único y Familiares de Pensiones No Contributivas iniciadas el mes pasado.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 4 de febrero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Enero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.
  • Enero - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de enero, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de febrero.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 6: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 7: 20 de febrero
  • Documentos terminados en 8: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 1: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 2: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 3: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 4: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 5: 19 de febrero
  • Documentos terminados en 6: 20 de febrero
  • Documentos terminados en 7: 23 de febrero
  • Documentos terminados en 8: 24 de febrero
  • Documentos terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 19 de febrero

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 10 de febrero al 12 de marzo de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el martes 24 de febrero al 12 de marzo de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de febrero al 12 de marzo de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 24 de febrero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de febrero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de febrero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de febrero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 2 de marzo

Desempleo Plan 2

  • Enero: todas las terminaciones de documento desde el lunes 2 de febrero al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

