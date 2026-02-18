Cierra Fate, la histórica fábrica de neumáticos: despedirán a casi 900 trabajadores

La emblemática fábrica argentina de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, lo que provocará la desvinculación de alrededor de 900 trabajadores entre operarios, técnicos y personal administrativo de la empresa , en un golpe para la industria manufacturera nacional.

La decisión, comunicada este 18 de febrero de 2026 por el directorio de la firma, marca el final de más de 80 años de producción en el país de una de las marcas de neumáticos más tradicionales del mercado local y regional.

Según el texto oficial, la compañía “ cesa la actividad en su planta industrial ” y aseguró que cumplirá con el pago de indemnizaciones conforme al régimen vigente , garantizando la liquidación “hasta el último centavo” a cada trabajador afectado.

La decisión se produce en medio de una profunda crisis del sector manufacturero argentino , atravesado por una caída de la producción, un desplome de la industria automotriz —principal mercado para los neumáticos— y una fuerte presión de importaciones desde Asia que reducen la competitividad de la producción local.

Fuentes vinculadas a Fate señalaron que la competencia con productos importados, especialmente desde China, hizo inviable la continuidad de la producción local.

Por ejemplo, en mayo de 2025 se registró un récord histórico de importaciones de neumáticos, con más de 869.000 unidades, de las cuales el 78% provenía de Asia, presionando los precios y la participación de mercado de la industria doméstica.

Además, el sector enfrenta una contracción de la demanda interna y una caída generalizada de la actividad industrial en 2025, con las fábricas operando por debajo del 34% de su capacidad instalada, y la industria automotriz retrocediendo más de 22%, un dato que refleja la estrecha relación entre ambos sectores productivos.

Una trayectoria de ocho décadas

Fate, fundada en 1940 con capitales nacionales, se consolidó durante décadas como líder en la producción y exportación de neumáticos en la Argentina. Fue pionera en fabricar neumáticos radiales para automóviles en el país y abasteció a la industria automotriz local con tecnología propia, además de posicionarse en mercados internacionales como Europa, Estados Unidos y América Latina.

La planta de San Fernando, con más de 40 hectáreas y capacidad productiva superior a los cinco millones de neumáticos por año, fue un símbolo del desarrollo industrial argentino y un motor económico para la región durante generaciones.

Repercusiones y panorama sindical

La noticia del cierre se da en un clima de tensiones acumuladas entre la empresa y los trabajadores. En los últimos meses, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) había realizado medidas de fuerza y paros en reclamo de aumento salarial y mejores condiciones laborales, en un contexto de negociación estancada y salarial congelado durante más de un año en algunos casos.

Desde el sindicato y sectores gremiales se advierte que la situación de Fate podría ser un anticipo de lo que viene para la industria nacional, ante políticas que facilitan la apertura de importaciones y no acompañan incentivos para modernizar y sostener la producción local.

Industria en alerta

El cierre de Fate no es un hecho aislado: otras ramas de la industria manufacturera han registrado despidos masivos, cierres de plantas y suspensiones en los últimos dos años, en un escenario que especialistas y dirigentes empresarios vinculan con la combinación de caída de la demanda interna, facilidad para importar productos más baratos y el contexto de recesión económica.

Organismos de análisis económico destacan que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron cientos de miles de empleos registrados en el sector privado formal y decenas de miles de empresas cerraron sus puertas, reflejo de la delicada situación de la actividad productiva local.

La empresa no detalló si mantendrá alguna presencia en el país bajo otra modalidad o estructura de negocio, aunque su comunicado resalta su compromiso histórico con la industria y sus contribuciones tecnológicas.