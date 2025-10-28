Dónde pago la multa por no votar en estas elecciones 2025

Si no votaste en estas elecciones 2025, deberás pagar una multa.

Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo en la provincia de Mendoza las elecciones 2025 para elegir diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales en 12 de los 18 departamentos. Si no votaste, puede caberte una sanción económica y administrativa, salvo excepciones.

Si no concurriste a las urnas por motivos ajenos a los contemplados como válidos, tenés que pagar multa.

Presupuesto 2026: el Gobierno envía a funcionarios a defender el proyecto

Política de cuidado Luján de Cuyo aprobó facilidades de pago de multas para jubilados y pensionados

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años, según el Código Electoral Nacional. No hacerlo sin una justificación válida puede acarrear multas económicas y complicaciones administrativas.

De acuerdo con el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial, quienes no votaron y no justifiquen su ausencia podrán recibir una multa que va desde $50 hasta $500 en el caso de la provincia de Mendoza .

El dinero recaudado se destina al fomento de la educación común en cada distrito. Además de la sanción económica, los infractores pueden enfrentar trabas para realizar trámites administrativos y laborales.

Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral envía la lista de quienes no emitieron su voto a los síndicos fiscales, quienes deben iniciar las acciones correspondientes.

Mientras tanto, a nivel nacional, la multa va de $1.000 a $2.000, dependiendo del historial de inasistencias.

Además, pueden haber restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites en organismos nacionales, provinciales y municipales durante un año desde la elección. Incluye gestiones como sacar el pasaporte, renovar el DNI o acceder a cargos públicos.

Cómo verificar y pagar la multa

El primer paso para regularizar la situación es ingresar al Registro de Infractores en el sitio oficial infractores.padron.gob.ar. Allí se puede consultar si figura una multa pendiente, conocer el monto actualizado y generar la boleta de pago.

La boleta puede abonarse en línea mediante tarjeta de débito o billeteras virtuales, o bien imprimirse para cancelar en ventanillas habilitadas de Rapipago, Pago Fácil o Banco Nación.

Cómo justificar el no voto

Los ciudadanos que no pudieron asistir a los comicios tienen un plazo de 60 días posteriores a la elección para presentar su certificado y justificar la ausencia.

La justificación también se realiza a través del portal infractores.padron.gob.ar. Una vez completado el trámite, la gestión queda sujeta a verificación y posterior validación.

Quiénes están exentos de pagar la multa