Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en la Ciudad de Mendoza .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

mapa interactiva Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras

En el caso de la Ciudad de Mendoza se eligieron legisladores del Primer Distrito Electoral, y seis de los doce concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 55,92%: obtiene 5 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 17.92%: obtiene 1 escaños.

El partido Frente Verde con 7.86%: obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 6,86%: obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 5%: obtiene 0 escaños.

El Provincias Unidas con 2.48%: obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los jubilados con 2.41%: obtiene 0 escaños.

El partido Protectora con 1.55% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Mendoza

El concejo capitalino tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Francisco Centorbi, Alejandra Weintraub, Gladys Rodríguez y Susana Palmieri) 1 del PRO (Lucas Carosio) y 1 del PJ (Gustavo Caelau).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Marcelo Rubio (Cambia Mendoza), Cielo Daou (Cambia Mendoza), Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica - ARI), Ernesto Giménez (Cambia Mendoza), Ricardo García (Partido Verde), Rafael Bazán (Cambia Mendoza).

Embed

Los nuevos concejales de la Ciudad de Mendoza

Cecilia Rodríguez, Tomás Omar Dris, Maximiliano Garrido, Carla Ernani, Laura Occhionero por La Libertad Avanza.

Gustavo Caleau por Fuerza Justicialista.