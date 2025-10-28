28 de octubre de 2025
Elecciones 2025 en La Paz: qué se juega en el Concejo Deliberante

En La Paz, el domingo se eligieron legisladores del Segundo Distrito Electoral. Qué pasa con los concejales.

 Por Cecilia Zabala

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en La Paz.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

En el caso de La Paz se eligieron legisladores del Segundo Distrito Electoral, pero no hubo listas de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de La Paz

El concejo paceño tiene 10 bancas: 6 del PJ y 4 de CM.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 de CM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).

Mientras que seguirán en sus bancas: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).

