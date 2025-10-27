Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Junín

Por Cecilia Zabala 27 de octubre de 2025 - 17:58
En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales.
Qué se eligió en Junín.
, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores. elecciones 2025
Resultados de las elecciones 2025 en Junín
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 58.11% obtiene 4 escaños.
Fuerza Justicialista Mendoza con 20.36% obtiene 1 escaños.
Frente Libertario Demócrata con 5.60% obtiene 0 escaños.
Frente Verde con 5.58% obtiene 0 escaños.
Partido de los Jubilados con 3.06% obtiene 0 escaños.
Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 3.01% obtiene 0 escaños.
Frente de Izquierda con 2.52% obtiene 0 escaños.
Protectora Fuerza Política 1.75% con obtiene 0 escaños. Como está compuesto el Concejo Deliberante de Junín
El Concejo juninense tiene 10 bancas:
8 de la UCR-Cambia Mendoza, 1 del PJ (Frente de Todos) y 1de La Unión Mendocina.
De estas, en estas elecciones se renovarán
4 bancas de la UCR (la de María Florencia Coria, Gabriela Inés Guiñazú, Matías Fernando Manunncia y Marcos Santiago Roldán) y 1 del PJ (Marité Lourdes Sosa).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Alberto Deblasis, Adriana Montivero, Ricardo Morcos y Romina Maravilla (Cambia Mendoza) y Darío González (La Unión Mendocina).
Así quedó el Concejo Deliberante de Junín Quiénes son los nuevos concejales de Junín
Mario Ana, Carolina Parodi, Sandra Astudillo y Mauricio Alonso por Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Emiliano Jesún Vargas por Fuerza Justicialista Mendoza.