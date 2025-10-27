27 de octubre de 2025
{}
Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Junín

Tras los resultados de las Elecciones 2025, la alianza oficialista mantiene sus bancas en el concejo, al igual que el PJ. Enterate quiénes son los nuevos concejales.

 Por Cecilia Zabala

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Junín.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Resultados de las elecciones 2025 en Junín

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 58.11% obtiene 4 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 20.36% obtiene 1 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 5.60% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Verde con 5.58% obtiene 0 escaños.

El Partido de los Jubilados con 3.06% obtiene 0 escaños.

El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 3.01% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 2.52% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora Fuerza Política 1.75% con obtiene 0 escaños.

Como está compuesto el Concejo Deliberante de Junín

El Concejo juninense tiene 10 bancas: 8 de la UCR-Cambia Mendoza, 1 del PJ (Frente de Todos) y 1de La Unión Mendocina.

De estas, en estas elecciones se renovarán 4 bancas de la UCR (la de María Florencia Coria, Gabriela Inés Guiñazú, Matías Fernando Manunncia y Marcos Santiago Roldán) y 1 del PJ (Marité Lourdes Sosa).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Alberto Deblasis, Adriana Montivero, Ricardo Morcos y Romina Maravilla (Cambia Mendoza) y Darío González (La Unión Mendocina).

Así quedó el Concejo Deliberante de Junín

Quiénes son los nuevos concejales de Junín

Mario Ana, Carolina Parodi, Sandra Astudillo y Mauricio Alonso por Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Emiliano Jesún Vargas por Fuerza Justicialista Mendoza.

