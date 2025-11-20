Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre

Cada 20 de noviembre, Mendoza celebra el Día Provincial del Agua. La fecha conmemora la aprobación de normas clave sobre elrecurso hídrico y sirve además para llamar a la reflexión sobre la importancia del agua, que hoy, y de cara al futuro, se encuentra en niveles reducidos.
Por qué se celebra el Día Provincial del Agua el 20 de noviembre
La efeméride se originó tras la sanción de la Ley provincial N.º 8.629, que declaró noviembre como el Mes del Agua. Dentro de ese mes se recuerda, además, la aprobación de la Ley General de Aguas, el 20 de noviembre de 1884, norma que regula la administración y distribución del recurso hídrico en la provincia.
La fecha es un llamado a la acción para concientizar sobre el manejo adecuado del agua y para promover su uso responsable a través de actividades escolares y culturales.
Hoy la conmemoración cobra mayor relevancia, porque Mendozaafronta un nuevo año de escasez por las escasas nevadas en la cordillera, lo que reduce el caudal de los ríos y la disponibilidad de agua potable. El 98% de la población mendocina se concentra en oasis irrigados, mientras que aproximadamente el 97% del territorio provincialno está irrigado, lo que agrava la vulnerabilidad frente a la sequía.
Desde una perspectiva histórica, el agua fue central para los primeros pobladores y para la conformación de la ciudad capital, gracias a la distribución se organizó tradicionalmente mediante acequias y canales, estructuras que siguen formando parte del paisaje y del manejo hídrico regional.
Cerrar la canilla mientras se cepilla los dientes, se afeita o se enjabaona.
No regar hasta encharcar el jardín.
Regar de manera eficiente: preferir aspersión o riego por goteo y hacerlo en horario permitido (temprano por la mañana o por la noche) para reducir la evaporación.
Reconsiderar la siembra de césped, que consume grandes cantidades de agua.
Reutilizar el agua de lavado de frutas y verduras para regar plantas.
En lavarropas y lavavajillas, usar la carga completa o ajustar el nivel de agua acorde al volumen.
Además, entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo del año siguiente se restringe el uso de agua potable para riego mediante mangueras, hidrolavadoras o aspersión en jardines, calles no pavimentadas y piletas, así como cualquier otro uso abusivo del agua potable.