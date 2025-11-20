Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre

Cada 20 de noviembre , Mendoza celebra el Día Provincial del Agua . La fecha conmemora la aprobación de normas clave sobre el recurso hídrico y sirve además para llamar a la reflexión sobre la importancia del agua , que hoy, y de cara al futuro , se encuentra en niveles reducidos .

La efeméride se originó tras la sanción de la Ley provincial N.º 8.629 , que declaró noviembre como el Mes del Agua . Dentro de ese mes se recuerda, además, la aprobación de la Ley General de Aguas , el 20 de noviembre de 1884 , norma que regula la administración y distribución del recurso hídrico en la provincia.

La fecha es un llamado a la acción para concientizar sobre el manejo adecuado del agua y para promover su uso responsable a través de actividades escolares y culturales .

Hoy la conmemoración cobra mayor relevancia, porque Mendoza afronta un nuevo año de escasez por las escasas nevadas en la cordillera , lo que reduce el caudal de los ríos y la disponibilidad de agua potable . El 98% de la población mendocina se concentra en oasis irrigados , mientras que aproximadamente el 97% del territorio provincial no está irrigado , lo que agrava la vulnerabilidad frente a la sequía .

Desde una perspectiva histórica, el agua fue central para los primeros pobladores y para la conformación de la ciudad capital, gracias a la distribución se organizó tradicionalmente mediante acequias y canales, estructuras que siguen formando parte del paisaje y del manejo hídrico regional.

Cómo cuidar el agua en Mendoza

Aguas Mendocinas (AySAM) declaró la emergencia hídrica en toda la provincia e instó a los usuarios a un uso responsable del recurso. Entre las recomendaciones para el verano 2025–2026 se sugieren:

Duchas cortas (aprox. 7 minutos).

Cerrar la canilla mientras se cepilla los dientes, se afeita o se enjabaona.

No regar hasta encharcar el jardín.

Regar de manera eficiente: preferir aspersión o riego por goteo y hacerlo en horario permitido (temprano por la mañana o por la noche) para reducir la evaporación.

Reconsiderar la siembra de césped, que consume grandes cantidades de agua.

Reutilizar el agua de lavado de frutas y verduras para regar plantas.

En lavarropas y lavavajillas, usar la carga completa o ajustar el nivel de agua acorde al volumen.

Además, entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo del año siguiente se restringe el uso de agua potable para riego mediante mangueras, hidrolavadoras o aspersión en jardines, calles no pavimentadas y piletas, así como cualquier otro uso abusivo del agua potable.

Con información periodística de Celeste Funes.