2 de octubre de 2025
Sitio Andino
Vacaciones de verano 2026: precios, opciones e incertidumbre en el sector turístico de Mendoza

Los operadores turísticos de la provincia de Mendoza reportan que el mercado para las vacaciones de verano está casi frenado. El nivel de reservas es bajo.

Vacaciones de verano 2026: precios, opciones e incertidumbre en el sector turístico de Mendoza.

Vacaciones de verano 2026: precios, opciones e incertidumbre en el sector turístico de Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

A dos meses para el inicio de las vacaciones de verano 2026, en la provincia de Mendoza se vislumbra un panorama complejo y cargado de incertidumbre. Los operadores turísticos locales reportan un mercado turístico casi frenado con escasas consultas y un bajo nivel de reservas anticipadas, obligándolos a redefinir su estrategia de precios.

Lejos de épocas anteriores, en las que las reservas eran anticipadas y las estadías prolongadas, hoy el turismo receptivo busca viajar varias veces al año, a diferentes locaciones, pero con estadías que no superan las tres o cuatro noches.

turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
El turismo receptivo viaja varias veces al año, a diferentes locaciones, con estadías cortas.

El turismo receptivo viaja varias veces al año, a diferentes locaciones, con estadías cortas.

Verano en Mendoza: tarifas de invierno para atraer al turista

Ante la baja demanda respecto a años anteriores en esta misma época, los operadores tomaron una decisión clave: mantener los valores de la temporada de invierno. El objetivo es incentivar el consumo y evitar una mayor retracción del mercado local.

Fernando Perera, miembro de la Asociación Turística de Potrerillos, confirmó el panorama a Sitio Andino: "No creo que los valores vayan a aumentar durante el verano 2026 porque no hay mucha demanda".

Precios de referencia (cabañas):

  • Potrerillos: desde $80.000 hasta $200.000, dependiendo de la ubicación y las comodidades.

  • San Rafael: implementará la misma modalidad, con valores probables que rondarán entre $90.000 y $200.000, aproximadamente.

La dinámica de reserva se prevé de "día a día", sin la antelación de otros años. Los operadores advierten que las pocas consultas provienen mayormente de visitantes de Buenos Aires.

Además, la tendencia de estadías cortas se repite: se esperan visitas de 3 a 4 días como máximo, ya que los turistas optan por viajar varias veces al año.

potrerillos
Las reservas vienen lentas y la mayoría de las consultas provienen de turistas de Buenos Aires.

Las reservas vienen lentas y la mayoría de las consultas provienen de turistas de Buenos Aires.

Costa Argentina: aumentos fijos, precios flexibles y dólar

Los que prefieren vacacionar en la Costa Argentina deberán considerar que está previsto una suba de precios, respecto al 2025. La misma está estipulada en los destinos más masivos.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata anunció un incremento del 25% en los alquileres respecto a la temporada anterior, fijando precios de referencia por semana:

  • Departamento de un ambiente (2 personas): desde $300.000 por semana.

  • Departamento de dos ambientes (hasta 4 personas): desde $470.000.

  • Chalet de tres ambientes: alrededor de $940.000.

Vacaciones en Mar del Plata.jpg
Los alquileres en Mar del Plata sufrirán un alquiler que rondará el 25%.

Los alquileres en Mar del Plata sufrirán un alquiler que rondará el 25%.

En zonas premium como Pinamar o Cariló, varios propietarios optaron por esperar a que finalicen las Elecciones nacionales, previstas para el 26 de octubre, antes de establecer los valores definitivos, lo que ha generado una oferta reducida.

La particularidad en estos destinos es que "los alquileres se pagan en dólar billete", una costumbre que se mantiene y blinda los precios ante la volatilidad económica argentina.

Balneario Pinamar 2018 - 327659
En localidades como Pinamar o Cariló los precios se darán a conocer luego de las Elecciones nacionales.

En localidades como Pinamar o Cariló los precios se darán a conocer luego de las Elecciones nacionales.

Chile: estabilidad cambiaria y sin alzas

Por otro lado, para los mendocinos que evalúan cruzar la cordillera, Chile se presenta como una opción atractiva debido a la previsibilidad de sus costos.

Desde el país vecino indicaron que la dinámica se mantendrá y no se prevé aumento de precios respecto a la temporada anterior.

  • Reñaca (cercano a sectores 4 y 5): los precios diarios arrancan en 80.000 pesos chilenos (aproximadamente $120.400).

  • La Serena ( a 800 km al norte de Mendoza): un departamento para cuatro personas se consigue desde los 55.000 pesos chilenos.

  • Cabañas: una cabaña para 5 personas puede rondar los 80.000 pesos chilenos, aproximadamente.

reñaca.png
En Chile, los operadores turísticos reportan que mantendrán los precios para el verano 2026.

En Chile, los operadores turísticos reportan que mantendrán los precios para el verano 2026.

La recomendación a los mendocinos es clara: alquilar siempre servicios de alojamiento formal por seguridad. La oferta es amplia y competitiva, manteniendo la estabilidad tarifaria.

