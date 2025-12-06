6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Continúa este sábado

Malargüe debate inclusión en el X Congreso Provincial de Discapacidad

El Congreso reúne a expertos y organismos para debatir accesibilidad, derechos, inclusión y políticas públicas en discapacidad.

Congreso Provincial de Discapacidad en Malargüe.

Congreso Provincial de Discapacidad en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El X Congreso Provincial de Discapacidad tiene como sede al Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe, con conferencias y debates centrados en accesibilidad, inclusión y políticas públicas. Esta nueva edición, reúne a especialistas y organismos que buscan fortalecer el abordaje integral de la discapacidad en toda la sociedad.

El X Congreso Provincial de Discapacidad, denominado este año “Puentes hacia una mente inclusiva”. El encuentro, que se extiende hasta este sábado, incluye conferencias y mesas de debate sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y las políticas públicas necesarias para mejorar la accesibilidad, garantizar derechos, promover la inclusión y elevar la calidad de vida de las personas.

Lee además
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 6 de diciembre de 2025.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 6 de diciembre 2025
WhatsApp Image 2025-12-06 at 07.45.34

El profesor Matías Torres, responsable del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Malargüe, destacó a SITIO ANDINO la calidad de los expositores y la activa participación de organismos públicos y privados, que trabajan de manera conjunta para fortalecer el abordaje de la temática en todos los sectores de la sociedad.

Desarrollo del Congreso de Discapacidad

Las actividades de este sábado comenzarán a las 9.10 con la disertación de la magíster Mónica Coronado, titulada “La trama afectiva de la inclusión: cambiar la mente, cambiar el corazón. La construcción de una cultura inclusiva”. Durante la mañana también expondrán la licenciada Alejandra Marty y el doctor Claudio Araya.

La jornada continuará desde las 15, con la presentación “Entrevista mano a mano con Gabriel Vergara y Pamela Soledad Guzmán”, dos universitarios ciegos que compartirán un análisis profundo de su recorrido por el sistema educativo.

acto

Cerca de las 16 hora se desarrollará la segunda parte de la disertación de Claudio Araya, quien cerrará su participación con El desafío de acompañar 2.0: Resiliencia y equilibrio emocional”. La clausura del congreso está prevista alrededor de las 18, con la presentación de la banda MIB, dirigida por el músico y docente Marcelo Blajevitch, que pondrá el cierre a esta décima edición del encuentro provincial.

Temas
Seguí leyendo

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Un nuevo ambientalismo en Malargüe abre paso al proyecto de minería San Romeleo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 5 de diciembre 2025

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 4 de diciembre 2025

En el Día de la Discapacidad familias de Malargüe reclaman por una inclusión real

La minería que abastece al agro y responde a la fuerte demanda de cobre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Las Más Leídas

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza video
BAIC by Lorenzo

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas. video
Reprogramación

Fiesta Provincial de la Cerveza: paso a paso para solicitar el reintegro de las entradas

Te Puede Interesar

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política
Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Por Natalia Mantineo
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Por Claudio Altamirano