Malargüe debate inclusión en el X Congreso Provincial de Discapacidad

El X Congreso Provincial de Discapacidad tiene como sede al Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe, con conferencias y debates centrados en accesibilidad, inclusión y políticas públicas. Esta nueva edición, reúne a especialistas y organismos que buscan fortalecer el abordaje integral de la discapacidad en toda la sociedad.

El X Congreso Provincial de Discapacidad, denominado este año “Puentes hacia una mente inclusiva”. El encuentro, que se extiende hasta este sábado, incluye conferencias y mesas de debate sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y las políticas públicas necesarias para mejorar la accesibilidad, garantizar derechos, promover la inclusión y elevar la calidad de vida de las personas.

WhatsApp Image 2025-12-06 at 07.45.34 El profesor Matías Torres, responsable del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Malargüe, destacó a SITIO ANDINO la calidad de los expositores y la activa participación de organismos públicos y privados, que trabajan de manera conjunta para fortalecer el abordaje de la temática en todos los sectores de la sociedad.

Desarrollo del Congreso de Discapacidad Las actividades de este sábado comenzarán a las 9.10 con la disertación de la magíster Mónica Coronado, titulada “La trama afectiva de la inclusión: cambiar la mente, cambiar el corazón. La construcción de una cultura inclusiva”. Durante la mañana también expondrán la licenciada Alejandra Marty y el doctor Claudio Araya.

La jornada continuará desde las 15, con la presentación “Entrevista mano a mano con Gabriel Vergara y Pamela Soledad Guzmán”, dos universitarios ciegos que compartirán un análisis profundo de su recorrido por el sistema educativo. acto Cerca de las 16 hora se desarrollará la segunda parte de la disertación de Claudio Araya, quien cerrará su participación con “El desafío de acompañar 2.0: Resiliencia y equilibrio emocional”. La clausura del congreso está prevista alrededor de las 18, con la presentación de la banda MIB, dirigida por el músico y docente Marcelo Blajevitch, que pondrá el cierre a esta décima edición del encuentro provincial.

