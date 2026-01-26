Minería: avanzan los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente llevó adelante tareas de control e inspección sobre la implementación de la Guía de Transporte de Minerales, una herramienta incorporada en el marco del nuevo Código de Procedimiento Minero . Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Ambiental Minera.

Las acciones fueron coordinadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y se desarrollaron en puntos estratégicos de Malargüe . “Durante las inspecciones, los equipos verificaron el correcto uso de la Guía de Transporte de Minerales y el cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente por parte de los productores y operadores controlados”, expresó el funcionario.

La Guía de Transporte de Minerales constituye uno de los ejes del nuevo sistema de control minero provincial . A través de su aplicación, la Autoridad Minera puede registrar y validar información vinculada a la extracción, producción y destino final de los minerales y sustancias pétreas que se trasladan dentro del territorio provincial.

“De este modo, el sistema fortalece la trazabilidad de la actividad y permite a la Autoridad Minera contar con información clara, verificable y en tiempo real sobre el movimiento de materiales”, explicó Shantal.

Además, la guía cumple una función central en el control ambiental y legal de la actividad. Su emisión está supeditada a que los productores cuenten con permisos ambientales y legales vigentes, condición indispensable para autorizar el transporte de minerales.

Este esquema contribuye a prevenir irregularidades, reforzar los mecanismos de fiscalización y garantizar que la actividad se desarrolle dentro del marco normativo establecido, con criterios de legalidad, transparencia y control institucional.

Las inspecciones se enmarcan en una política sostenida de control territorial, orientada a consolidar una actividad minera ordenada, trazable y ambientalmente responsable, en línea con los lineamientos del nuevo Código de Procedimiento Minero provincial.