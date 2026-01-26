Minería: avanzan los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente llevó adelante tareas de control e inspección sobre la implementación de la Guía de Transporte de Minerales, una herramienta incorporada en el marco del nuevo Código de Procedimiento Minero. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Ambiental Minera.
Las acciones fueron coordinadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y se desarrollaron en puntos estratégicos de Malargüe. “Durante las inspecciones, los equipos verificaron el correcto uso de la Guía de Transporte de Minerales y el cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente por parte de los productores y operadores controlados”, expresó el funcionario.
Funcionamiento del nuevo esquema de control del transporte de minerales
La Guía de Transporte de Minerales constituye uno de los ejes del nuevo sistema de control minero provincial. A través de su aplicación, la Autoridad Minera puede registrar y validar información vinculada a la extracción, producción y destino final de los minerales y sustancias pétreas que se trasladan dentro del territorio provincial.
“De este modo, el sistema fortalece la trazabilidad de la actividad y permite a la Autoridad Minera contar con información clara, verificable y en tiempo real sobre el movimiento de materiales”, explicó Shantal.
Además, la guía cumple una función central en el control ambiental y legal de la actividad. Su emisión está supeditada a que los productores cuenten con permisos ambientales y legales vigentes, condición indispensable para autorizar el transporte de minerales.
Este esquema contribuye a prevenir irregularidades, reforzar los mecanismos de fiscalización y garantizar que la actividad se desarrolle dentro del marco normativo establecido, con criterios de legalidad, transparencia y control institucional.
Las inspecciones se enmarcan en una política sostenida de control territorial, orientada a consolidar una actividad minera ordenada, trazable y ambientalmente responsable, en línea con los lineamientos del nuevo Código de Procedimiento Minero provincial.