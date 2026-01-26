26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ENERGÍA Y AMBIENTE

Minería: avanzan los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa

Las tareas de control en minería se desarrollan en distintos puntos de Malargüe, con operativos orientados a verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Minería: avanzan los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa
Minería: avanzan los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa
Por Sitio Andino Economía

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente llevó adelante tareas de control e inspección sobre la implementación de la Guía de Transporte de Minerales, una herramienta incorporada en el marco del nuevo Código de Procedimiento Minero. Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Ambiental Minera.

Las acciones fueron coordinadas por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y se desarrollaron en puntos estratégicos de Malargüe. “Durante las inspecciones, los equipos verificaron el correcto uso de la Guía de Transporte de Minerales y el cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente por parte de los productores y operadores controlados”, expresó el funcionario.

Lee además
Minería: autoridades provinciales inspeccionaron el proyecto de cobre El Seguro en Malargüe
Industria

Autoridades provinciales inspeccionaron el proyecto de cobre "El Seguro" en Malargüe
Buscan regularizar la producción ladrillera en Mendoza con un enfoque social, productivo y ambiental
Industria

Buscan regularizar la producción ladrillera en Mendoza con un enfoque social, productivo y ambiental
image

Funcionamiento del nuevo esquema de control del transporte de minerales

La Guía de Transporte de Minerales constituye uno de los ejes del nuevo sistema de control minero provincial. A través de su aplicación, la Autoridad Minera puede registrar y validar información vinculada a la extracción, producción y destino final de los minerales y sustancias pétreas que se trasladan dentro del territorio provincial.

“De este modo, el sistema fortalece la trazabilidad de la actividad y permite a la Autoridad Minera contar con información clara, verificable y en tiempo real sobre el movimiento de materiales”, explicó Shantal.

Además, la guía cumple una función central en el control ambiental y legal de la actividad. Su emisión está supeditada a que los productores cuenten con permisos ambientales y legales vigentes, condición indispensable para autorizar el transporte de minerales.

Este esquema contribuye a prevenir irregularidades, reforzar los mecanismos de fiscalización y garantizar que la actividad se desarrolle dentro del marco normativo establecido, con criterios de legalidad, transparencia y control institucional.

Las inspecciones se enmarcan en una política sostenida de control territorial, orientada a consolidar una actividad minera ordenada, trazable y ambientalmente responsable, en línea con los lineamientos del nuevo Código de Procedimiento Minero provincial.

Temas
Seguí leyendo

Kobrea inició las perforaciones de exploración de cobre en El Perdido

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Minería: con alta participación cerró la convocatoria del Ciclo + Capacidad Local

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 26 de enero de 2026

Atención personal del servicio doméstico: cuál es el salario en febrero de 2026

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas: cuáles son los requisitos

Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

Alejandro Vigil sobre la vitivinicultura: "Es fundamental presentar proyectos para bajar impuestos"

LO QUE SE LEE AHORA
Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos
MERCADO AUTOMOTOR

Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342