16 de marzo de 2026
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Minería y salud

El cobre era el material "milagroso" contra las bacterias, pero desapareció de los hospitales: ¿por qué?

El cobre era el aliado ideal de la salud pero fue reemplazado por otros materiales. Conocé por qué y en qué equipos médicos todavía es pieza clave.

El cobre era el material milagroso contra las bacterias, pero desapareció de los hospitales: ¿por qué?

El cobre era el material "milagroso" contra las bacterias, pero desapareció de los hospitales: ¿por qué?

Por Sitio Andino Sociedad

El uso del cobre en superficies sanitarias vivió un auge impulsado por su capacidad natural para eliminar patógenos en tiempo récord. Sin embargo, factores económicos y de mantenimiento relegaron este material frente a alternativas más baratas como el acero. Hoy, su aplicación quedó limitada a sectores específicos donde la prevención de infecciones justifica el alto costo de inversión inicial.

Durante años, este metal fue considerado el "material milagroso" para la salud pública. En 2008, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) lo registró como el primer material sólido con propiedades antimicrobianas, capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias en dos horas. Esto disparó su instalación en barandillas, picaportes y pasamanos de todo el mundo.

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El costo de la minería y los desafíos de mantenimiento

Además del factor económico, el material presenta un desafío visual: se oxida. Con el tiempo y el contacto, desarrolla una pátina oscura o verdosa que, aunque no anula su poder bactericida, da una apariencia de "suciedad" o falta de higiene que no encaja con la estética impoluta que buscan los centros médicos modernos.

Por otro lado, el acero inoxidable, aunque no mata bacterias por sí mismo, es mucho más liviano, barato y resistente a los químicos de limpieza agresivos. Esto llevó a que la industria sanitaria priorizara materiales inertes que dependen exclusivamente de la desinfección manual constante, dejando de lado la protección "pasiva" que ofrecía el metal rojo.

¿Dónde se conserva el uso del cobre en la salud?

A pesar de haber perdido terreno en las superficies generales, el material sigue siendo indispensable en elementos críticos de alta tecnología. Según estudios publicados en The New England Journal of Medicine, su eficacia contra virus como el SARS-CoV-2 es tan alta que se mantiene en puntos de contacto de "alto riesgo", como botones de ascensores en clínicas de élite y postes de suero.

Utilizaición del cobre en la salud (1)
El cobre es el primer materia sólido con propiedades antimicrobianas

El cobre es el primer materia sólido con propiedades antimicrobianas

Asimismo, su excelente conductividad lo hace irremplazable en los componentes internos de equipos de diagnóstico por imágenes, como tomógrafos y resonadores magnéticos. En estos dispositivos, la pureza del material extraído de la minería es vital para garantizar la precisión de los resultados médicos y la seguridad del paciente durante los procedimientos complejos.

Aunque el cobre haya perdido la batalla de la masividad en los pasillos, su presencia sigue siendo una garantía de precisión en la medicina de alta complejidad. El desafío para la minería y la industria sanitaria será encontrar aleaciones que logren equilibrar la eficacia antimicrobiana con costos que permitan una adopción más amplia en el futuro.

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