¿Por qué los mejores chefs del mundo solo usan ollas de cobre?: el secreto del sabor perfecto

Las ollas de este material son consideradas el "Rolls Royce" de la gastronomía mundial debido a su inigualable capacidad de respuesta. El cobre permite una distribución del calor extremadamente uniforme, evitando los puntos calientes que suelen quemar las preparaciones delicadas. Por esta razón, los cocineros profesionales las eligen para elaborar salsas complejas y almíbares que requieren precisión.

Este metal es el mejor conductor térmico disponible para el uso hogareño y profesional. A diferencia del acero inoxidable o el aluminio , reacciona de forma inmediata a los cambios de temperatura del fuego. Si bajás la llama, la preparación deja de hervir casi al instante, otorgándote un control total sobre el punto de cocción.

Además, su durabilidad es legendaria en el mundo culinario. Una pieza de buena calidad, con el grosor adecuado, puede pasar de generación en generación sin perder sus propiedades físicas. Es una inversión que, a largo plazo, resulta mucho más económica que comprar juegos de cocina que se deforman con el paso de los años.

La eficiencia energética es otro de los puntos fuertes de estos utensilios. Debido a que el cobre se calienta con muchísima rapidez, vas a notar que necesitás menos tiempo y menos potencia de fuego para alcanzar la temperatura deseada. Esto no solo ahorra gas o electricidad, sino que preserva mejor los nutrientes de los alimentos.

Es fundamental que estas piezas cuenten con un revestimiento interno, generalmente de estaño o acero inoxidable. El metal puro puede reaccionar con alimentos ácidos como el tomate o el limón, alterando el sabor. Por eso, el interior protege la comida mientras el exterior se encarga de gestionar el flujo térmico de manera magistral.

ollas de cobre (1)

Cómo cuidar tus ollas para que duren siglos

Mantener el brillo de estas piezas en tu cocina es más sencillo de lo que muchos piensan. No necesitás productos químicos costosos ni abrasivos que puedan dañar la superficie. Con una simple pasta de limón y sal gruesa, o incluso usando un poco de kétchup, podés eliminar la oxidación natural que se produce con el uso diario.

Lo más importante es lavarlas siempre a mano y secarlas inmediatamente con un paño suave. El lavavajillas es el enemigo número uno de este metal, ya que los detergentes fuertes pueden opacar el acabado rápidamente. Con estos mínimos cuidados, tus herramientas de cocina lucirán siempre como joyas sobre la hornalla.